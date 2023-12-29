Какие настроения в украинском обществе? Ответил депутат Верховной рады

Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе « САСС уполномочен заявить » на телеканале «Россия-Беларусь».

Олег Волошин, депутат Верховной рады Украины 9 созыва, кандидат политических наук:

О настроениях. Огромный элемент пропаганды, обиды. Информационное обеспечение первого этапа СВО было провальное. Недооценивать степень обиды украинцев в широком смысле, особенно аполитичных, у них логика простая: я сидел дома и колол дрова, а у меня тут ракета летит над головой. Это и проблема наша как политиков, которые выступали за мир на Донбассе, что мы позволили обществу отмежеваться психологически от войны на Донбассе, сделать вид, что обстрелов Донецка и Луганска нет. Огромная часть украинцев посчитала, что война реально началась 24 февраля 2022 года. Хотя спросите у моих бывших коллег по Верховной раде, что до этого было…