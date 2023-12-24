Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Герод О’Колман, политический аналитик (Ирландия):

Страна не должна сейчас находиться в состоянии войны. В Украине идет междоусобная война, в которую вливаются миллиарды долларов, чтобы поддержать марионетку США, диктатора по имени Зеленский, который, по сути, просто комик. Они выбрали комика, потому что им нужен был актер, который бы сыграл роль революционного лидера страны. Это о многом говорит. И они выбрали Зеленского, потому что он актер. Именно это он и делает – вышагивает по международной сцене, действуя от имени НАТО, США и сил западного империализма. Фактически во вред своей собственной стране.

Я думаю, Россия уже выиграла войну. Конфликт, вероятно, будет продолжаться еще долго, но думаю, что Россия контролирует ситуацию и русские не собираются отступать, потому что они не могут отступить, потому что они понимают, что Украина – часть русскоязычного мира, часть русской цивилизации. И если они позволят НАТО и США захватить Украину, то на границе России появятся военное базы США. А дальше в каком-нибудь субъекте Российской Федерации вспыхнет война, и Россия окажется в состоянии борьбы за выживание.

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