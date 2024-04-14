Возможны ли переговоры Украины и России и почему сейчас самый удачный момент? Интервью с аналитиком БИСИ

На встрече в Москве не обошлось без украинской тематики. В четверг, 11 апреля, Владимир Путин сделал несколько заявлений, которые касались мирных переговоров, каким этот процесс видит Россия и какую роль в этом может сыграть и наша страна, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко, конечно, в курсе украинских событий. Более того, наш Президент не единожды выступал с призывами остановить кровопролитие, сесть за стол переговоров и на еще раз очертил белорусскую позицию по ряду вопросов, касающихся безопасности в регионе. О ситуации на Украине, перспективе переговоров и о нашем взгляде на эти события поговорим с аналитиком Ольгой Лазоркиной. Почему Александр Лукашенко считает, что именно сейчас можно провести переговоры?

Ольга Коршун, СТВ:

Ольга Игоревна, здравствуйте. Начнем с того, что на неделе появилась новость о том, что в Швейцарии собираются провести мирную конференцию по Украине, на которую забыли пригласить Россию и Беларусь. В ответ на что Владимир Путин сказал, что Москва выступает за мирное урегулирование конфликта, но только не в формате навязывания каких бы то ни было схем. Наш Президент напомнил о мирных переговорах, которые начинались в нашей стране, а уже в Стамбуле вышли на конкретные договоренности, но, к сожалению, договор подписать не удалось, и конфликт продолжился. А стоило бы вернуться к тому, на чем остановились в Турции и продолжить в том же духе, если это важно, Украина и те, кто за ней стоит, на самом деле хотят завершить боевые действия. Чуть позже наш Президент, отвечая на вопросы журналистов, продолжит свою мысль на этот счет и скажет, что сейчас хороший момент для украинцев наконец-то поставить точку в этой истории. Лазоркина о Зеленском: если Запад заинтересован в продолжении боевых действий, то смена лидера не выгодна.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Очень хороший момент для Украины и кураторов украинских принять решение. Его надо принимать. Если после этого не будет реакции Украины и Запада, значит они просто не хотят мира в Украине. Подробности.

Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Сейчас очень удачный момент, чтобы действительно запустить заново переговорный процесс, потому что на арене боевых действий наступило затишье, и та, и другая сторона решают какие-то тактические задачи, чтобы сберечь ресурс. И для России это тоже важно. Мы видим, что Запад, Украину если он раньше толкал, ставил ей какие-то цели и задачи, то сегодня и у них иссяк потенциал, чтобы поставлять оружие (они об этом говорят), финансирование и идейная составляющая – они выдохлись. Александр Григорьевич озвучил рейтинги, конечно, они будут падать, потому что сейчас в Украине начинается мобилизация, и, судя по всему, она будет идти по жесткому варианту. Поэтому падение рейтингов – это накануне, а после объявления всех условий там еще сильнее рейтинги упадут. Чтобы сохранить легитимность и украинского Президента, и учесть все реалии, которые есть на сегодня, как раз складывается в удачный момент. Но воспользуются ли им, вот Александр Григорьевич об этом как раз говорит. Он призывает воспользоваться, но мы пока не видим, чтобы стороны были готовы. Можно ли рассчитывать на благоразумие украинских военных в прекращении конфликта?

Ольга Лазоркина:

Военные всегда отличаются большим благоразумием, чем политики. Потому что они сидят не в кабинетах, а непосредственно понимают, какая у них есть ресурсная база. Поэтому как в США, так и в Украине есть определенные группы, которые хотели бы завершить этот конфликт. Но здесь вопрос условий, а вот здесь уже включаются политики, в частности Зеленский. Поэтому ситуация выглядит так сложно. «Все ждут, что будет с Беларусью». Аналитик БИСИ рассказала, почему мир в нашей стране важен для всех. Возможны ли переговоры в обозримом будущем?