Военный эксперт: «России удалось сохранить финансовые потоки, которые подпитывали её ВПК»

Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».

Надежда Сасс, СТВ:

Александр Борисович, скажите, пожалуйста, возвращаясь к основной теме нашей сегодняшней программы, хотя, естественно, так как итоги года, мы можем говорить о многих аспектах, многих международных событиях, но действительно, у многих в сердцах есть эта рана под названием нынешняя Украина. На ваш взгляд, коренной перелом уже наступил?