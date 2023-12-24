Военный эксперт: «России удалось сохранить финансовые потоки, которые подпитывали её ВПК»

Почему для России, Беларуси и Сербии украинский народ близок к сердцу? Наступил ли переломный момент в конфликтной ситуации и поменяется ли власть в Киеве? Под занавес года обсудили эксперты в программе «САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь».
Надежда Сасс, СТВ:
Александр Борисович, скажите, пожалуйста, возвращаясь к основной теме нашей сегодняшней программы, хотя, естественно, так как итоги года, мы можем говорить о многих аспектах, многих международных событиях, но действительно, у многих в сердцах есть эта рана под названием нынешняя Украина. На ваш взгляд, коренной перелом уже наступил?
Александр Алесин, военный эксперт (Беларусь):
Думаю да, и он наступил немного раньше, чем его зафиксировал Владимир Путин. Коренной перелом начался тогда, когда Российская Федерация смогла мобилизовать свою экономику и начала очень быстро увеличивать темпы производства военного оборудования, вооружений и военной техники. Поэтому это и явилось, в принципе, решающим моментом. Но надо отметить, что Российской Федерации удалось сохранить финансовые потоки, которые подпитывали ее военно-промышленный комплекс.
И все-таки более важное, что, как локомотив, военно-промышленный комплекс потянул всю российскую экономику. Потому что производство военной техники задействует очень много гражданских предприятий, выпускающих продукцию, такую как подшипники, электрооборудование и так далее. Это даже не военное. Но многие люди приобщились к этому промышленному подъему. И поэтому, несмотря на санкции, Российская Федерация сохранила устойчивость своей экономики.