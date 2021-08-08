Отец мужчины от пережитого горя ослеп. Всё о жуткой трагедии на границе с Литвой

К ситуации на границе с Литвой. Евгений Пустовой в свойственной ему манере проанализировал ситуацию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И вот к каким выводам он пришел.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

По одной из версий, именно здесь расположен тот самый шиловский лес из фильма «В августе 44-го». Действительно, леса здесь очень дремучие. Поэтому до 1953-го здесь орудовали банды литовских националистов. Они жгли и убивали людей. Век 21-й, век европейской демократии, но, похоже, у наших соседей методы остались прежними.

Евгений Пустовой:

Зерновое поле для белорусов – символ жизни. Но здесь скончался сын Ближнего Востока. Скончался по вине стражей европейской демократии. После «гостеприимства по ЕС» мужчина буквально полз за спасением к последнему диктатору Европы.

В приграничье местные всегда на страже, особенно сейчас, после выходок литовской стороны. А Станислав Дойлидко – еще и военный пенсионер. Ничего не ускользнет от его взгляда. «Шёл в сторону города». Что говорит житель приграничья, который первым заметил избитого насмерть мигранта

Евгений Пустовой:

Женщины, дети и больные люди. Вместо инсулина литовцы беженцам предлагают, пока живы, уносить ноги к нам в страну. Белорусы спасут. Говорил слово «инсулин», показывал на боль в груди. Белорусские медики помогли беженцу, которому стало плохо на границе

Пока врачи оказывают помощь живым беженцам, следователи восстанавливают картину произошедшего. Возбуждено уголовное дело. Итак, мужчина пересек границу, истекая кровью. В районе контрольно-следовой полосы следы ног и крови: иракский беженец Джафар убегал от литовских пограничников. По нему открыли стрельбу на поражение. Оперативные кадры: следователи по секундам установили картину гибели мигранта из Ирака

Найдены личные вещи и платок, которым раненный и избитый до смерти мужчина из Ирака пытался остановить кровь. Но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. Главный судмедэксперт Беларуси о смерти беженца: скорей всего, удары наносились людьми, которые знали, куда бить

Евгений Пустовой:

Даже после жуткой трагедии литовцы не меняют тактику. Это у них стратегия такая – запугать мигрантов своей жестокостью. Сначала коллективный Запад разрушил дом людей ближневосточной цивилизации, а теперь с молчаливого согласия Брюсселя и Вашингтона – и никто даже не заикнулся – на беженцев охотятся, как на зверей. Это дичь – и поведение карателей с шевронами «Погони», и литовских политиков. Они, не стесняясь, заявляют: можно использовать все необходимые меры, чтобы остановить нелегальную миграцию.

И пока Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев призывает Вильнюс соблюдать международные обязательства, в адрес Литвы пошли письма со списком заминированных мест и реальными угрозами за «братьев-мусульман». Кровавое обещание Юсефа Арафата, который называет себя «воином Аллаха», цитирует агентство Delfi. Десятки человек получили письмо с угрозами в адрес Литвы. В тексте – список заминированных мест

Белорусы за мирное решение конфликта. Наши женщины провели митинг-реквием на месте, где скончался мужчина из Ирака.

Валентина Люленко, заместитель председателя Вороновской районной организации «Белорусский союз женщин»:

Очень много родственников в Литве. Кто-то выходит замуж, чьи-то дети туда уезжали. Ну, границы, вы сами видели, – пару метров и границы. Теперь границы. Раньше их не было. «Мы не могли не откликнуться». Белорусские женщины провели митинг-реквием на месте, где умер беженец из Ирака Евгений Пустовой:

А какое настроение у обычных литовцев? Может быть, как-то перезваниваетесь?

Валентина Люленко:

Естественно, и у литовцев обычных такое же настроение. Есть такая же организация, Союз женщин, и в Литве. Мы с ними дружили. Сейчас мы не можем встречаться, к сожалению. Но они тоже, в общем-то, хотят жить в мире, в согласии, в дружбе, общаться. Абу-Бекир Шабанович о Литве: ограждаются заборами и колючими проволоками. Позиция руководства осуждаема

Евгений Пустовой:

Вильнюсу необходимо, играя в демократию, не допустить миграционного кризиса. Иначе Брюссель не простит. Но с ни первым, ни со вторым заданием Литва не справилась. Эксперты поговаривают, что, мол, там еще замешаны денежные интересы брюссельских функционеров. Миграция – это их заработок. Но в любом случае это ЧП. Аналитики подсказывают выход – передать, вернее, вернуть часть литовской территории на историческую родину, в Беларусь. И тогда на границе будет точно порядок.