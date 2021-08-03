Литовцы бьют мигрантов, а белорусские медики и пограничники оказывают помощь. Какова ситуация на границе с Прибалтикой?
Новости Беларуси. Мы продолжаем следить за ситуацией, которая разворачивается у границ Литвы. В ночь с 2 на 3 августа литовская сторона принудительно выдворила в нашу страну несколько групп мигрантов. Пограничникам помогали военная полиция и кинологи с собаками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробнее в материале Виктории Ходосок.
Они направлялись в Европу за красивой жизнью, а та дала отпор. Побитые, уставшие и явно не понимающие, что дальше, мигранты. А ведь обещал Союз защиту, гарантировал справедливость и права человека. И здесь такая «слава» – во всей красе демократии.
– Они использовали электрошокер?
– Да-да-да.
– Они били вас оружием?
– Да. Даже детей.
– Может быть, делали выстрел в воздух?
– Передергивали, в спину толкали. И били прикладами.
Как только мы подошли к границе Литвы, нас начали задерживать. Мой друг убежал в лес, а я поднял руки вверх. И они, литовские пограничники, начали бить меня, после повалили на землю.
Литовский режим в связке с пограничниками, военной полицией и кинологами с собаками под покровом ночи прогнал с литовских земель несколько групп мигрантов. Для них они люди второго сорта. Понятно, что гости незваные, но такое нечеловеческое отношение у хваленой Европы. После избиений литовцами, в беде, конечно, белорусы мигрантов не оставили. Наши пограничники и медики оказали помощь беженцам.
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Дубинки, электрошокеры, перцовый газ, водометы – на таком языке сейчас Литва разговаривает что с беззащитными нелегалами, что со своими же людьми, а последние то из-за чужаков взбунтовались – их страна стала пристанищем. Но режиму уже «по барабану».
Живут нелегалы, по сути, в концлагерях – за забором в антисанитарных условиях. Никому не нужные. А это люди. На все события руководство ЕС никак не реагирует, а вот местные политики выдвигают «супер идеи», дабы подстраховаться. Один из депутатов Сейма соседней Латвии, вышел с весьма радикальным предложением.
Янис Домбрава считает, что латвийским пограничникам необходимо предоставить полномочия по применению оружия, чтобы предотвратить приток нелегалов в страну. Кроме того, для мигрантов должны быть предусмотрены штрафы, включая конфискацию всего имущества. Интересно, что такого ценного они могут везти с собой за тысячи километров? Таким образом, Латвия должна пытаться не повторить ошибки, которые многие европейские страны сделали во время предыдущей волны миграции беженцев в Европу.
Во всей этой истории, конечно, нашли крайнего – нас. Но Беларусь отвечает за порядок на своих рубежах, но точно не за преступность и политический раздрай в Европе. Более того, винить в обострении миграционного кризиса так называемые страдающие страны должны собственные «демократичные» решения. Как подтверждают конкретные случаи на границе, люди, бегущие от войны и горя в европейские страны, где обещают счастливое будущее, оказываются никому не нужными. Очевидно, благодатные условия для мигрантов Европа создала сама.
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Они грозят нам новыми санкциями, мол, если добровольно Минск не возобновит контроль над миграционными потоками. Единственное их оружие – угрозы. Но тем временем эксперты уже отмечают, что миграционный кризис в Литве – часть кризиса управления литовского руководства. Кажется, пора заняться «чисткой».
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МИД Беларуси заявил, что считает бездоказательными обвинения ЕС в создании миграционного кризиса на границе с Литвой. Тем более, Минск в 2021 году предлагал Брюсселю провести консультации по вопросам миграции, но не получил ответа.
Еврочиновники и власти соседней страны в течение года своими руками последовательно и осознанно разрушали созданную за много лет систему пограничного взаимодействия с Беларусью. Литва заблокировала финансирование по подписанному с ЕС Соглашению о реадмиссии, в одностороннем порядке приостановила контакты с компетентными белорусскими коллегами, демонстративно разорвала все предусмотренные двусторонними соглашениями связи по линии правоохранительных органов и так далее.
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