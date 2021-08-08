«Доставлена в полуобморочном состоянии». Больных беженцев насильственно выдворяют из Литвы в Беларусь

Новости Беларуси. Стало известно об очередном факте литовского «гостеприимства», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Стало известно об очередном факте литовского «гостеприимства», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Их пограничники-каратели больных беженцев буквально насильственно выдворяют в Беларусь. Это очень напоминает поведение охранников концлагерей, когда больных людей эсэсовцы выбрасывали за колючку. Может, еврочиновникам стоит подумать, как Беларуси компенсировать затраты на лечение пострадавших беженцев из-за действий литовских властей?
Скорой помощью доставлена с белорусско-литовской границы гражданка Ирака в приемный покой в полуобморочном состоянии, оказана необходимая помощь.
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