«Доставлена в полуобморочном состоянии». Больных беженцев насильственно выдворяют из Литвы в Беларусь

Новости Беларуси. Стало известно об очередном факте литовского «гостеприимства», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Их пограничники-каратели больных беженцев буквально насильственно выдворяют в Беларусь. Это очень напоминает поведение охранников концлагерей, когда больных людей эсэсовцы выбрасывали за колючку. Может, еврочиновникам стоит подумать, как Беларуси компенсировать затраты на лечение пострадавших беженцев из-за действий литовских властей?