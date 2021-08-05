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Оперативные кадры: следователи по секундам установили картину гибели мигранта из Ирака

05 августа 2021 17:32
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет зафиксировал очередную попытку агрессивного выдворения литовцами мигрантов. Это произошло 4 августа около полудня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения полоцких пограничников попала ситуация, когда восьмерых мигрантов выдворили пять литовских силовиков.

А родственники погибшего иракца при содействии белорусских властей уже прибыли в Минск. Это дядя и младший брат Джафара Хусейна Юсуфа.

Все подробности в следующем материале.

Оперативные кадры: следователи по секундам установили картину гибели мигранта из Ирака-1

За лучшей жизнью в «демократичную» Европу отправлялся 39-летний предприниматель из Ирака Джафар Хусейн Юсуф. В ночь с 3 на 4 августа в районе населенного пункта Бенякони белорусские пограничники обнаружили мужчину в крайне тяжелом состоянии. Спасти его не удалось.

5 августа младший брат и дядя прибыли в Минск из Багдада, чтобы забрать тело родного человека.

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Следователи по секундам устанавливают картину происшедшего. Мужчина пересек границу, истекая кровью. В районе контрольно-следовой полосы – следы ног и крови, которые остались на пути бегства со стороны Литвы иракского беженца Джафара после того, как по нему открыли стрельбу на поражение литовские пограничники. Вот оперативные кадры.

Оперативные кадры: следователи по секундам установили картину гибели мигранта из Ирака-4

Оперативные кадры: следователи по секундам установили картину гибели мигранта из Ирака-6

… В сторону Республики Беларусь по лесному массиву на расстоянии метр и 30 сантиметров. На коре дерева обнаружен след вещества бурого цвета, похожего на кровь.

Оперативные кадры: следователи по секундам установили картину гибели мигранта из Ирака-9

На дереве также имеется пятно вещества бурого цвета, обнаруженное на зеленом листе растения, также вкрапления пятен на ветках деревьев и земле.

Оперативные кадры: следователи по секундам установили картину гибели мигранта из Ирака-12

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# Беженцы # происшествия # Али Хуссейн Аль-Харис # Джафар Хусейн Юсуф # Фотофакт

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