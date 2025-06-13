«Студент – это главный человек в университете». На кого делает ставки ректор ВГУ и как завоевать любовь учеников?

Витебский университет имени Петра Мироновича Машерова – региональный лишь по географическому положению. Вуз – один из локомотивов высшего образования страны. Здесь готовят специалистов по сотне специальностей – настоящая кузница кадров начала свою работу еще в прошлом столетии. В 1910 году учреждение приняло первых студентов. С чего начиналась работа университета?

Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета им. П.М. Машерова:

Все начиналось с одной из главных профессий в мире – профессии учителя, потому что без учителя не будет никого другого. Мы трепетно сохраняем каждую специальность педагогического плана, чтобы развиваться и соответствовать современному миру. Конечно, мы открываем новые программы. За последние пять лет мы открыли более 20 новых образовательных программ, но при этом не теряем своих основ. Я ожидаю прорыва от ребят, которые приходят после лицея

Валентина Богатырева:

Что мы можем сегодня предложить ребенку для того, чтобы поверить в тот или иной вуз, поверить в то или иное предприятие? Конечно, это нужно делать на ранних подступах. И таким ранним подступом для талантливых ребят становится наш лицей. Я ожидаю от ребят, которые приходят после лицея, прорыва не только в образовательном плане, но и в научно-исследовательском, потому что это на самом деле талантливые ребята. Это дети, которые способны мыслить, которые способны поддерживать идеи. Мне кажется, это здорово. Университет резко изменился, как не любить такую движуху – преподаватель ВГУ с 40-летним стажем. О международной деятельности ВГУ и иностранных студентах

Валентина Богатырева:

Международная деятельность на сегодня играет большое значение для любого субъекта экономики и, конечно же, для учреждений высшего образования. Мы взаимодействуем более чем с 50 странами по разным направлениям. Из 22 стран сегодня у нас обучаются студенты. Большинство студентов иностранных – это из Китая. Это возможность познавать культуру, это возможность показать свою культуру, свои традиции. Я считаю, любой университет – точка притяжения для развития своего государства. Международное взаимодействие осуществляется по разным направлениям. Это экспериментальные образовательные проекты, это научно-исследовательские темы, научно-исследовательские разработки, участие нашего университета в различных ассоциациях. Мы являемся участником университета ШОС. Такая многомерность позволяет университету устойчиво стоять на ногах. Есть цель одна – двигаться вперед, становиться крепче и своими делами доказывать в том числе о состоятельности нашей страны. Отдельное учреждение, отдельный субъект экономики, отдельный человек ничего не значит вне стен своего государства.

Здесь готовят кадры лишь под запрос времени – актуальные и востребованные профессии, начиная с IT-медицины, специалисты которых смогут применять искусственный интеллект в различной диагностике, заканчивая дизайном, актуальным во все времена. Нужно дать образование, которое поможет в жизни – мы идем по пути удовлетворения спроса рынка Валентина Богатырева:

Сейчас мы идем по пути удовлетворения спроса рынка. Нужно дать ребенку то образование, которое ему поможет в жизни, профессию, которая сделает его счастливым. Человек должен счастливым идти на работу, счастливым возвращаться с нее домой, где его ждут. «Студент – это главный человек в университете»