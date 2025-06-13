«Студент – это главный человек в университете». На кого делает ставки ректор ВГУ и как завоевать любовь учеников?
Витебский университет имени Петра Мироновича Машерова – региональный лишь по географическому положению. Вуз – один из локомотивов высшего образования страны. Здесь готовят специалистов по сотне специальностей – настоящая кузница кадров начала свою работу еще в прошлом столетии. В 1910 году учреждение приняло первых студентов.
С чего начиналась работа университета?
Валентина Богатырева, ректор Витебского государственного университета им. П.М. Машерова:
Все начиналось с одной из главных профессий в мире – профессии учителя, потому что без учителя не будет никого другого. Мы трепетно сохраняем каждую специальность педагогического плана, чтобы развиваться и соответствовать современному миру. Конечно, мы открываем новые программы. За последние пять лет мы открыли более 20 новых образовательных программ, но при этом не теряем своих основ.
Я ожидаю прорыва от ребят, которые приходят после лицея
Валентина Богатырева:
Что мы можем сегодня предложить ребенку для того, чтобы поверить в тот или иной вуз, поверить в то или иное предприятие? Конечно, это нужно делать на ранних подступах. И таким ранним подступом для талантливых ребят становится наш лицей. Я ожидаю от ребят, которые приходят после лицея, прорыва не только в образовательном плане, но и в научно-исследовательском, потому что это на самом деле талантливые ребята. Это дети, которые способны мыслить, которые способны поддерживать идеи. Мне кажется, это здорово.
Университет резко изменился, как не любить такую движуху – преподаватель ВГУ с 40-летним стажем.
О международной деятельности ВГУ и иностранных студентах
Валентина Богатырева:
Международная деятельность на сегодня играет большое значение для любого субъекта экономики и, конечно же, для учреждений высшего образования. Мы взаимодействуем более чем с 50 странами по разным направлениям. Из 22 стран сегодня у нас обучаются студенты. Большинство студентов иностранных – это из Китая. Это возможность познавать культуру, это возможность показать свою культуру, свои традиции. Я считаю, любой университет – точка притяжения для развития своего государства.
Международное взаимодействие осуществляется по разным направлениям. Это экспериментальные образовательные проекты, это научно-исследовательские темы, научно-исследовательские разработки, участие нашего университета в различных ассоциациях. Мы являемся участником университета ШОС.
Такая многомерность позволяет университету устойчиво стоять на ногах. Есть цель одна – двигаться вперед, становиться крепче и своими делами доказывать в том числе о состоятельности нашей страны. Отдельное учреждение, отдельный субъект экономики, отдельный человек ничего не значит вне стен своего государства.
Здесь готовят кадры лишь под запрос времени – актуальные и востребованные профессии, начиная с IT-медицины, специалисты которых смогут применять искусственный интеллект в различной диагностике, заканчивая дизайном, актуальным во все времена.
Нужно дать образование, которое поможет в жизни – мы идем по пути удовлетворения спроса рынка
Валентина Богатырева:
Сейчас мы идем по пути удовлетворения спроса рынка. Нужно дать ребенку то образование, которое ему поможет в жизни, профессию, которая сделает его счастливым. Человек должен счастливым идти на работу, счастливым возвращаться с нее домой, где его ждут.
«Студент – это главный человек в университете»
Валентина Богатырева:
В основе всего лежит этот подход, как дома. Нужно понять, какая фуга лежит в плитке, нужно понимать, на каком матрасе спит студент в общежитии, насколько ему комфортно.
Нужно воспитывать строго. Понятное дело, что есть субординация, это безусловно, так должно быть. Они понимают четко, что если уже что-то сказано, то так будет. Но и с другой стороны, они понимают, что, если нужна защита для них, если нужно кому-то их услышать, если они не могут решить какую-то проблему, они знают, что они могут сделать. Они могут обратиться в соцсетях, они могут открыть двери, зайти. Студент – это главный человек в университете.
Как ректор ходит со студентами на болото, ездит в турслет и ест из одного костра
Валентина Богатырева:
Я очень дорожу сложившимися отношениями и очень дорожу таким теплым отношением их ко мне. Мы вместе ходим на болото, мы вместе ездим на турслеты, мы вместе поем песни, мы вместе из одного костра едим сало, которое пожарили. Самое главное не приказывать, не командовать.
Сделать так, чтобы им захотелось принять участие в том или ином мероприятии, чтобы им захотелось не подвести. Поэтому на любую просьбу ребята откликаются. Такая простая история, связанная с тем, что надо просто любить то дело.
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