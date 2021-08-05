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Абу-Бекир Шабанович о Литве: ограждаются заборами и колючими проволоками. Позиция руководства осуждаема

05 августа 2021 21:09
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Новости Беларуси. Происходящее на белорусско-литовской границе и отношение к людям, которые искали мира и спокойствия, противоречит как человеческим законам, так и духовным принципам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 августа ситуацию прокомментировал муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси.

Абу-Бекир Шабанович о Литве: ограждаются заборами и колючими проволоками. Позиция руководства осуждаема-1

Абу-Бекир Шабанович, муфтий Мусульманского религиозного объединения Беларуси:
Ограждаются заборами, частоколами и колючими проволоками. И, к сожалению, наши соседи. У меня в Литве проживает родная моя старшая сестра, у меня там родственники, моя жена из Литвы. И я никогда не питал и не буду питать враждебных отношений к народу Литвы. Но позиция руководства, стремление к превосходству, подчинению, то, что проявляется в их действиях, то, что год назад и здесь, в нашей стране, пытались признаки арабской, так сказать, весны посеять и так далее – это осуждаемое.

# Международная политика # общество # Абу-Бекир Шабанович # Фотофакт

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