Прямой эфир

Десятки человек получили письмо с угрозами в адрес Литвы. В тексте – список заминированных мест

04 августа 2021 16:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. Письмо на английском языке с угрозами в адрес Литвы 4 августа получили по электронной почте десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тексте – угрозы взрывов как месть за «братьев-мусульман». Кровавое обещание цитирует агентство Delfi. Известно, что адресант – Юсеф Арафат, который называет себя «воином Аллаха».

Десятки человек получили письмо с угрозами в адрес Литвы. В тексте – список заминированных мест-1

Юсеф Арафат: 
Сначала информируем вас о том, что мы заложили бомбы. Вы должны понять наши намерения. Дальше будем действовать без предупреждения. Знайте, что в вашей стране тысячи наших братьев – лучших воинов, которые не боятся смерти. Мы любим смерть так, как вы любите жизнь, мы воины, которые воюют днем и ночью. Аллах велик.

В письме также представлен список заминированных мест.

# Терроризм # Юсеф Арафат # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Красный Крест раскритиковал действия Литвы по отношению к мигрантам на границе
04 августа 2021 15:03

Красный Крест раскритиковал действия Литвы по отношению к мигрантам на границе

​В Чехии при столкновении пассажирских поездов погибли двое, ранены 50 человек
04 августа 2021 12:50

​В Чехии при столкновении пассажирских поездов погибли двое, ранены 50 человек

Мужчина хотел взорвать гранату в помещении Кабмина Украины
04 августа 2021 12:44

Мужчина хотел взорвать гранату в помещении Кабмина Украины