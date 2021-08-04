Десятки человек получили письмо с угрозами в адрес Литвы. В тексте – список заминированных мест

Новости Литвы. Письмо на английском языке с угрозами в адрес Литвы 4 августа получили по электронной почте десятки человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В тексте – угрозы взрывов как месть за «братьев-мусульман». Кровавое обещание цитирует агентство Delfi. Известно, что адресант – Юсеф Арафат, который называет себя «воином Аллаха».

Юсеф Арафат:

Сначала информируем вас о том, что мы заложили бомбы. Вы должны понять наши намерения. Дальше будем действовать без предупреждения. Знайте, что в вашей стране тысячи наших братьев – лучших воинов, которые не боятся смерти. Мы любим смерть так, как вы любите жизнь, мы воины, которые воюют днем и ночью. Аллах велик.

В письме также представлен список заминированных мест.