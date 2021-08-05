Говорил слово «инсулин», показывал на боль в груди. Белорусские медики помогли беженцу, которому стало плохо на границе
Новости Беларуси. Госпогранкомитет зафиксировал очередную попытку агрессивного выдворения литовцами мигрантов. Это произошло 4 августа около полудня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения полоцких пограничников попала ситуация, когда восьмерых мигрантов выдворили пять литовских силовиков.
А родственники погибшего иракца при содействии белорусских властей уже прибыли в Минск. Это дядя и младший брат Джафара Хусейна Юсуфа.
Все подробности в следующем материале.
Одно из последних видео. Полоцкие стражи границ зафиксировали попытку агрессивного выдворения мигрантов на территорию Беларуси. И после жуткой трагедии литовцы не меняют тактики.
Женщин и детей в том числе склоняли к нарушению нашей границы.
Одному из беженцев становится плохо. Он неоднократно произносит слово «инсулин» и жестами указывает на боль в груди. Но представители литовской стороны никак не реагируют на просьбы мужчины.
Увидев, что человеку нужна помощь, белорусские пограничники незамедлительно вызвали медиков. В этот момент люди в литовской военной форме оставили мигрантов и уехали.
Состояние гражданина Ирака очень тяжелое, ему требуется срочная госпитализация. На данный момент оказана необходимая медицинская помощь.
Пациента вовремя доставляют в больницу. Его соотечественники в шоке от жестокости литовской стороны. Испуганные дети, растерянные родители. Они покинули свою страну в поисках лучших будней для своих семей.
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