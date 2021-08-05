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Говорил слово «инсулин», показывал на боль в груди. Белорусские медики помогли беженцу, которому стало плохо на границе

05 августа 2021 17:45
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Новости Беларуси. Госпогранкомитет зафиксировал очередную попытку агрессивного выдворения литовцами мигрантов. Это произошло 4 августа около полудня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В поле зрения полоцких пограничников попала ситуация, когда восьмерых мигрантов выдворили пять литовских силовиков.

А родственники погибшего иракца при содействии белорусских властей уже прибыли в Минск. Это дядя и младший брат Джафара Хусейна Юсуфа.

Все подробности в следующем материале.

Говорил слово «инсулин», показывал на боль в груди. Белорусские медики помогли беженцу, которому стало плохо на границе-1

Говорил слово «инсулин», показывал на боль в груди. Белорусские медики помогли беженцу, которому стало плохо на границе-3

Одно из последних видео. Полоцкие стражи границ зафиксировали попытку агрессивного выдворения мигрантов на территорию Беларуси. И после жуткой трагедии литовцы не меняют тактики.

Говорил слово «инсулин», показывал на боль в груди. Белорусские медики помогли беженцу, которому стало плохо на границе-6

Женщин и детей в том числе склоняли к нарушению нашей границы.

Говорил слово «инсулин», показывал на боль в груди. Белорусские медики помогли беженцу, которому стало плохо на границе-9

Одному из беженцев становится плохо. Он неоднократно произносит слово «инсулин» и жестами указывает на боль в груди. Но представители литовской стороны никак не реагируют на просьбы мужчины.

Говорил слово «инсулин», показывал на боль в груди. Белорусские медики помогли беженцу, которому стало плохо на границе-12

Увидев, что человеку нужна помощь, белорусские пограничники незамедлительно вызвали медиков. В этот момент люди в литовской военной форме оставили мигрантов и уехали.

Говорил слово «инсулин», показывал на боль в груди. Белорусские медики помогли беженцу, которому стало плохо на границе-15

Состояние гражданина Ирака очень тяжелое, ему требуется срочная госпитализация. На данный момент оказана необходимая медицинская помощь.

Пациента вовремя доставляют в больницу. Его соотечественники в шоке от жестокости литовской стороны. Испуганные дети, растерянные родители. Они покинули свою страну в поисках лучших будней для своих семей.

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# Беженцы # общество # Джафар Хусейн Юсуф # Фотофакт

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