«Если мы не видим болезнь, не значит, что ее нет» – о депрессии поговорили с кризисным психологом

Трудоголики, дети из благополучных семей, счастливые пары, успешные коучи из интернета – от депрессии не застрахован никто. Но, к сожалению, ее часто обесценивают, ставя на одну чашу весов обычную хандру, а на другую – медицинский диагноз, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Виктория Протас, кризисный психолог:

Депрессия – это психическое заболевание. Мы же когда приходим, например, с заболеванием воспаления легких, нам же терапевт не говорит: слушай, что ты тут расклеился? Соберись! Естественно, если мы не видим эту болезнь – это не значит, что ее нет. У меня есть клиенты, которые приходили домой, у них не было даже сил раздеться. Они ложились в одеже и обуви и спали до утра в таком состоянии. У них не было сил ни помыться, ни побриться, ни почистить зубы. Так не одна неделя проходила, пока уже родственники не били тревогу.

Медики настаивают, депрессия – это не модное слово, а настоящая болезнь с оттенком эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире от депрессии страдают порядка 300 миллионов человек. К 2030-му это может стать самым распространенным психическим расстройством.