«Если мы не видим болезнь, не значит, что ее нет» – о депрессии поговорили с кризисным психологом
Трудоголики, дети из благополучных семей, счастливые пары, успешные коучи из интернета – от депрессии не застрахован никто. Но, к сожалению, ее часто обесценивают, ставя на одну чашу весов обычную хандру, а на другую – медицинский диагноз, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Виктория Протас, кризисный психолог:
Депрессия – это психическое заболевание. Мы же когда приходим, например, с заболеванием воспаления легких, нам же терапевт не говорит: слушай, что ты тут расклеился? Соберись! Естественно, если мы не видим эту болезнь – это не значит, что ее нет. У меня есть клиенты, которые приходили домой, у них не было даже сил раздеться. Они ложились в одеже и обуви и спали до утра в таком состоянии. У них не было сил ни помыться, ни побриться, ни почистить зубы. Так не одна неделя проходила, пока уже родственники не били тревогу.
Медики настаивают, депрессия – это не модное слово, а настоящая болезнь с оттенком эпидемии. По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире от депрессии страдают порядка 300 миллионов человек. К 2030-му это может стать самым распространенным психическим расстройством.
Оксана Безуглова, заместитель главного врача по медицинской части МОКЦ «Психиатрия-наркология»:
Депрессия – это болезнь. Это психическое расстройство, которое сопровождается длительным снижением настроения, более двух недель, присоединяющимися когнитивными и соматическими нарушениями. В виде снижения концентрации внимания, двигательной активности, утраты интересов от привычного получения удовольствия и, собственно, нарушением социального функционирования.
Агрессия и апатия, раздраженность и плаксивость, набор веса и анорексия, панические атаки и мигрени. У депрессии много лиц, и именно поэтому ее бывает сложно распознать. Именно поэтому она так опасна.
Подробности в видео.