Университет резко изменился, как не любить такую движуху – преподаватель ВГУ с 40-летним стажем
Главное богатство витебского вуза – это коллектив. Профессора, научные сотрудники, преподаватели, аспиранты, докторанты. Синтез науки, опыта, современных взглядов и инновационных подходов. Витебский государственный университет – это в первую очередь про людей, рассказали в программе «Созидаем вместе» на СТВ.
Валентина Маслова, профессор кафедры педагогического факультета Витебского государственного университета им. П.М. Машерова:
Я работаю 43 года. То есть у меня есть с чем сравнить, а вообще вузовский стаж у меня 53 года, только вузовского стажа. Я сама могилевская. После завершения университета я отработала 10 лет по направлению, приехала в Витебск и не жалею. Здесь я прижилась, здесь моя вторая родина, даже большая родина, чем Могилевщина.
На моих глазах все менялось. Пять лет назад пришла Валентина Васильевна. Вот здесь университет резко изменился. Вы себе не можете представить! Люди, которые ушли на пенсию тогда, мои коллеги, и теперь, когда они приходят в университет, они говорят: мы не можем узнать, неужели это наш университет?!
Валентина Маслова:
Он преобразился по форме, но также преобразился и по содержанию. Во всех областях. И в образовании. У нас всегда конкурсы, всегда все хорошо идет, наборы полные. И в научной работе. У нас, например, 15 школ научных работает.
Сейчас это мой дом родной. Здесь все родные люди, здесь родные лица. Я очень высоко ценю нашего ректора Валентину Васильевну. Она собрала такую живую команду. Все стараются работать. Жизнь кипит у нас в университете. Как тут не любить такую движуху?
«Студент – это главный человек в университете». На кого делает ставки ректор ВГУ и как завоевать любовь учеников?