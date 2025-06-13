Университет резко изменился, как не любить такую движуху – преподаватель ВГУ с 40-летним стажем

Валентина Маслова, профессор кафедры педагогического факультета Витебского государственного университета им. П.М. Машерова:

Я работаю 43 года. То есть у меня есть с чем сравнить, а вообще вузовский стаж у меня 53 года, только вузовского стажа. Я сама могилевская. После завершения университета я отработала 10 лет по направлению, приехала в Витебск и не жалею. Здесь я прижилась, здесь моя вторая родина, даже большая родина, чем Могилевщина.

На моих глазах все менялось. Пять лет назад пришла Валентина Васильевна. Вот здесь университет резко изменился. Вы себе не можете представить! Люди, которые ушли на пенсию тогда, мои коллеги, и теперь, когда они приходят в университет, они говорят: мы не можем узнать, неужели это наш университет?!