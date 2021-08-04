Пограничник о найденном беженце: услышал, что внятных ответов дать не может, сильно кашляет и задыхается

Новости Беларуси. В ночь с 3 на 4 августа белорусские пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасти его не удалось, человек умер на руках у людей в погонах.

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Максим Хвалько шесть лет на границе. Обычно ему приходится задерживать нарушителей, а в ночь с 3 на 4 августа впервые пришлось спасать человека.