Пограничник о найденном беженце: услышал, что внятных ответов дать не может, сильно кашляет и задыхается

Новости Беларуси. В ночь с 3 на 4 августа белорусские пограничники обнаружили в районе населенного пункта Бенякони человека в крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасти его не удалось, человек умер на руках у людей в погонах.
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Максим Хвалько шесть лет на границе. Обычно ему приходится задерживать нарушителей, а в ночь с 3 на 4 августа впервые пришлось спасать человека.
Максим Хвалько, начальник пограничной заставы «Бенякони» Лидского погранотряда:
В ходе осмотра местности около 23:00 в 150 метрах от шоссейной дороги в поле мной был выявлен гражданин. Подбежав к данному гражданину, я увидел, что он находится в полулежачем состоянии. Подойдя к нему, я спросил: «Кто вы такой? Что вы здесь делаете?» Данный гражданин внятных ответов мне дать не мог, так как он сильно кашлял и задыхался. Я дальше увидел, что состояние здоровья его ухудшается и он начинает запрокидываться набок. Я начал оказывать ему первую медицинскую помощь, вызвал экипаж скорой медицинской помощи.
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