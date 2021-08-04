«Мы не могли не откликнуться». Белорусские женщины провели митинг-реквием на месте, где умер беженец из Ирака

Новости Беларуси. В месте, где скончался беженец из Ирака, 4 августа прошел митинг-реквием. Это инициатива Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В месте, где скончался беженец из Ирака, 4 августа прошел митинг-реквием. Это инициатива Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вольфович о погибшем иракце: надо поступить по-человечески, отдать тело, чтобы отправить его на родину
Совпадение, но в то же время на границе Беларуси и Литвы пошел дождь.
Валентина Люленко, заместитель председателя Вороновской районной организации «Белорусский союз женщин»:
Союз женщин – мы все матери, мы все чьи-то сестры, мы все чьи-то дочери. Любая смерть, смерть любого человека – это, конечно, касается в первую очередь женщины. И это произошло на территории нашего Вороновского района. Поэтому я думаю, что мы не могли не откликнуться, не оказать знак внимания в память о человеке, который погиб на территории Вороновского района. Человек из другого государства.
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