«Мы не могли не откликнуться». Белорусские женщины провели митинг-реквием на месте, где умер беженец из Ирака

Валентина Люленко, заместитель председателя Вороновской районной организации «Белорусский союз женщин»:

Союз женщин – мы все матери, мы все чьи-то сестры, мы все чьи-то дочери. Любая смерть, смерть любого человека – это, конечно, касается в первую очередь женщины. И это произошло на территории нашего Вороновского района. Поэтому я думаю, что мы не могли не откликнуться, не оказать знак внимания в память о человеке, который погиб на территории Вороновского района. Человек из другого государства.