Брат погибшего иракца: мы хотим знать, зачем литовские пограничники убили его. Он без оружия, он не террорист

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели гражданина Ирака на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В районе населенного пункта Бенякони был обнаружен человек в крайне тяжелом состоянии. Спасти его не удалось. Мужчина умер на руках у пограничников.
Родственники погибшего иракца при содействии белорусских властей уже прибыли в Минск. Приехали дядя и младший брат Джафара Хусейна Юсуфа.
Они рассказали, что он работал в Ираке врачом и отправился на поиски лучшей жизни, но в результате стал заложником надругательств и унижения. В ближайшее время родственники собираются подать жалобы в международные инстанции на пограничную службу Литвы.