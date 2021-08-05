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Брат погибшего иракца: мы хотим знать, зачем литовские пограничники убили его. Он без оружия, он не террорист

05 августа 2021 15:12
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Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели гражданина Ирака на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В районе населенного пункта Бенякони был обнаружен человек в крайне тяжелом состоянии. Спасти его не удалось. Мужчина умер на руках у пограничников.

Брат погибшего иракца: мы хотим знать, зачем литовские пограничники убили его. Он без оружия, он не террорист-1

Родственники погибшего иракца при содействии белорусских властей уже прибыли в Минск. Приехали дядя и младший брат Джафара Хусейна Юсуфа.

Они рассказали, что он работал в Ираке врачом и отправился на поиски лучшей жизни, но в результате стал заложником надругательств и унижения. В ближайшее время родственники собираются подать жалобы в международные инстанции на пограничную службу Литвы.

Брат погибшего иракца: мы хотим знать, зачем литовские пограничники убили его. Он без оружия, он не террорист-4

Али Хуссейн Аль-Харис, младший брат Джафара Хусейна Юсуфа:
Мы приехали сюда. Мы хотим знать, зачем литовские пограничники убили моего брата. Он без оружия. Он не террорист, он не бандит. Он человек.

Напомним, по факту убийства Джафара Хусейна Юсуфа возбуждено уголовное дело.

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# Беженцы # общество # Али Хуссейн Аль-Харис # Джафар Хусейн Юсуф # Фотофакт

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