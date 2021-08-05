Брат погибшего иракца: мы хотим знать, зачем литовские пограничники убили его. Он без оружия, он не террорист

Новости Беларуси. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве по факту гибели гражданина Ирака на белорусско-литовской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В районе населенного пункта Бенякони был обнаружен человек в крайне тяжелом состоянии. Спасти его не удалось. Мужчина умер на руках у пограничников.