В ООН высказались о Литве: обеспокоены сообщениями о насилии в отношении людей на границе

По фактам жестокого обращения с мигрантами свою позицию озвучивают международные структуры. Действия Литвы в связи с разворотом мигрантов на границе раскритиковал Красный Крест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шабия Манту, официальный представитель УВКБ ООН:

Мы внимательно следим за ситуацией и ее развитием. Особенно обеспокоены сообщениями о насилии в отношении людей на границе. Право искать убежище является фундаментальным человеческим правом. И хотя у государств есть законное право контролировать свои границы, они должны также соблюдать права человека.

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