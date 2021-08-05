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В ООН высказались о Литве: обеспокоены сообщениями о насилии в отношении людей на границе

05 августа 2021 08:24
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По фактам жестокого обращения с мигрантами свою позицию озвучивают международные структуры. Действия Литвы в связи с разворотом мигрантов на границе раскритиковал Красный Крест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 августа в своем заявлении Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев призвало Литву соблюдать международные обязательства.

В ООН высказались о Литве: обеспокоены сообщениями о насилии в отношении людей на границе-1

Шабия Манту, официальный представитель УВКБ ООН:
Мы внимательно следим за ситуацией и ее развитием. Особенно обеспокоены сообщениями о насилии в отношении людей на границе. Право искать убежище является фундаментальным человеческим правом. И хотя у государств есть законное право контролировать свои границы, они должны также соблюдать права человека.

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# Беженцы # Шабия Манту # Фотофакт

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