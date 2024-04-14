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От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи

14 апреля 2024 18:10
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Символично, что и в 2024 году в День космонавтики главы Беларуси и России продолжили обсуждение общих планов по освоению Вселенной и встретились с космонавтами. В Кремле Олега Новицкого и Марину Василевскую наградили орденом Гагарина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи-1

Так совпало, что в эти дни Россия впервые запустила и тяжелую ракету-носитель «Ангара-А5». С ее помощью можно выводить на орбиту целые группировки спутников. Это могут быть даже биолаборатории и орбитальные обсерватории. К слову, Беларусь совместно с Россией разрабатывает новый спутник с разрешением в 30 сантиметров. Его запуск планируют на 2029 год. Так что ничего случайного не бывает. Тем более когда речь идет о таких высотах.

Но в Москве говорили не только о космосе. Затронули и вполне земные темы. В этот раз больше сконцентрировались на политике и безопасности. Александр Лукашенко даже посетил Совбез России. Об этом наш Президент рассказал журналистам, хотя и без подробностей, конечно.

От космической до политической орбиты – за переговорами в Кремле следила наш политобозреватель Алена Сырова.

От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи-4

Встреча президентов с космонавтами – безусловный гвоздь программы визита Александра Лукашенко в Россию. И если в момент подготовки к старту «Союза МС-25» с белорусом на борту еще звучали нарративы, мол, это только для Беларуси важно, то эта встреча в Кремле и указ о присвоении ордена Гагарина (а значит постановка в один ряд с именитыми российскими космонавтами Марины Василевской) перечеркивает их, эти нарративы, и подтверждает тезис о том, что это большая победа Союзного государства и лично Лукашенко и Путина.

Лукашенко пообещал помочь с российской космической станцией: это без вопросов! Читайте здесь.

На эту фразу Александра Лукашенко обратили внимание многие российские коллеги.

От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи-7

Обратили еще и потому, что никто кроме не способен так прямо говорить об интересах своего государства и методах их достижения или сохранения. Нет ничего такого в том, что Президент Беларуси не упускает любой возможности применить наши силы и умы во имя созидания, конечно. Хотя отдельные не теряют надежд на другое. Иначе с чего бы вопросы.

Лукашенко: ни я, ни Путин не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ.

И это белорусские линии, за которые Президент нашей страны переступить не даст, можете быть уверены.

От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи-10

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это самое простое решение. Завтра «Искандер» поставил на позицию, впихнул туда ракету, я не говорю про ядерную боеголовку. Впихнул – и высокоточное оружие полетело в Киев. Это проще всего, но надо понимать последствия. Наши и ваши беглые полякам и прочим покрикивают: давайте по Мозырю ударим, по НПЗ, они же агрессору поставляют топливо для военных нужд в том числе, наша законная цель. Я тогда военных позвал, говорю, поставьте на позиции все, что у нас есть, не буду перечислять. И тогда ответим так, что мало не покажется.

А вот линиями социальной дистанции, судя по этим кадрам, готов поступиться. Вы только посмотрите, как преимущественно наши российские коллеги в ответ на шаг со стороны Александра Лукашенко сделали даже не два ему навстречу, зажав плотное кольцо. Вот это тяга к получению информации из первоисточника!

От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи-13

Вы вчера сказали, что чувствуете, что Украина одумается. Почему вы так чувствуете, что вы чувствуете?

Как бы между делом выяснилось то, что в четверг, 11 апреля, вечером в рамках переговоров двух лидеров состоялись встречи с членами российского Совета безопасности. Непубличные, что важно, и это лишнее напоминание о том, что в большой политике основополагающее чаще всего скрыто от посторонних глаз.

Лукашенко поделился подробностями переговоров с Путиным: я мог обсудить вопросы, которые нам надо.

Впрочем, это было не единственное мероприятие, в которое Александр Лукашенко был интегрирован. Смотрите сами: на пятницу в Кремле была запланирована встреча с космонавтами, но президенты прежде решили пару часов пообщаться тет-а-тет, таким образом все сместилось, и тот самый звонок из Кремля особенной семье оленеводов трансформировался в «своих».

От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи-16

Слышу, слышу, это кто?

Владимир Путин, Президент России:
Все свои, ваши друзья из Кремля! У нас тут гости. Первая женщина-космонавт Беларуси, Президент Беларуси. Сейчас я передам слово Александру Григорьевичу Лукашенко, а потом космонавтам нашим, организуем поездку вашего внука. И обязательно организуем, чтобы ваш внук посмотрел старт корабля. Подробности.

Это красноречивый ответ на вопрос «в порядке ли союзные отношения». Будь иначе, главы государств, как это часто случалось раньше, много говорили бы об экономике, но на нынешнем этапе, похоже, удалось добиться работы системы.

От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи-19

Александр Лукашенко:
Договорились, что 15-го встретятся премьер-министры Беларуси и России и примут по трем-четырем вопросам, которые в экономике есть, чтобы двигаться дальше, – по импортозамещению, по движению к равным условиям субъектов хозяйствования и людей. Что министры это обсудят в деталях. Поэтому мы особо не углублялись в эти вопросы.

А раз так, главнокомандующие могут полностью заняться вопросами обороны. Ситуация на западных рубежах Союзного государства (читай, у границ Беларуси) остается неоднозначной, наша реакция на это таковой быть не может. Владимир Путин публично интересуется происходящим у самого информированного человека.

От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи-22

Владимир Путин:
На западных границах у вас как?

Александр Лукашенко:
Тяжелая ситуация. Больше всего меня волнует политика польского руководства. Зачем им эта конфронтация? И литовцы, латыши. Во-первых, десятками выбрасывают трупы через границу. Идет какое-то количество туда мигрантов – они их выбрасывают. Забор построили – за забор выбрасывают к нам на границу. Это напряжение создает. Они закрыли границу для нас, очень тяжело работать даже китайцам, казахам. Проводят учения. В мае они еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Американцев перебросили, немцев, что удивительно. Урок не пошел на пользу. В Литву, Польшу батальоны. Подробности здесь.

Синхронизация по важнейшим стратегическим направлениям налицо, дело теперь за исполнением этих поручений. К слову, космонавты, присутствующие на встрече с лидерами, ощутившие эту решимость, первые озвучили образцовый ответ.

От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи-25

– Президент Беларуси просил, чтобы вы желательно слетали...
– Раз Александр Григорьевич сказал, значит, сделаем!

А многое из того, что говорит Президент Беларуси, действительно, со временем получает фактическое подтверждение. И глупо это отрицать.

От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи-28

Александр Лукашенко:
Думаю, Владимир Владимирович, меня чутье никогда не обманывало, такой момент, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. Найдут, у военных найдут, как ни странно. Тут я готов вместе с вами встать плечом к плечу и работать в этом направлении.

Потому к сказанному в Москве в интересах очень многих отнестись внимательно. У Президента Беларуси ведь масса других дел, кроме как повторять одно и то же, но он терпеливо это делает в надежде на то, что его главная цель...

От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи-31

Александр Лукашенко:
Такая Беларусь! Мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело.

Отзовется у коллег и станет целью общей.

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Алена Сырова # Олег Новицкий # Марина Василевская

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