Лукашенко: ни я, ни Путин не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

России сейчас нужна такая Беларусь: мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее. Я же не отказываюсь, что мы «соагрессоры». Мы с Путиным «агрессоры». Нас куда-то в суд, еще куда-то хотят. Каждый делает свое дело. Но я прямо говорю: ни я, ни Путин (мы вчера тоже эту проблему обсуждали) не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ. Не хотим! Сейчас все взвыли: Россия нанесла удар по энергообеспечивающим центрам. Нанесла. А накануне украинцы по каким объектам нанесли в России удар? По энергетике. Ответ получайте. Не понимаю, зачем это. Украинцы должны понимать: если они там будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в 10-кратном размере. Ну зачем провоцировать и разжигать этот огонь? Зачем он нужен? И в то же время рассказывают про мирные какие-то переговоры и конференцию в Швейцарии. Без России хотят в Украине мира.