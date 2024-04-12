Прямой эфир

Лукашенко: ни я, ни Путин не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ

12 апреля 2024 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Те, кто кричат, что Беларусь надо втянуть в боевые действия, помогают НАТО. Об этом 12 апреля заявил Александр Лукашенко. Перед встречей со своим российским коллегой в Кремле Президент ответил на вопросы журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров. Подробности.

Лукашенко: ни я, ни Путин не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ-1

В продолжение темы спросили у Александра Лукашенко о возможности вступления Беларуси в боевые действия. Глава государства ответил предельно четко: такой необходимости нет и не будет.

Лукашенко: ни я, ни Путин не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
России сейчас нужна такая Беларусь: мирная, тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее. Я же не отказываюсь, что мы «соагрессоры». Мы с Путиным «агрессоры». Нас куда-то в суд, еще куда-то хотят. Каждый делает свое дело. Но я прямо говорю: ни я, ни Путин (мы вчера тоже эту проблему обсуждали) не хотим, чтобы страдал братский нам украинский народ. Не хотим! Сейчас все взвыли: Россия нанесла удар по энергообеспечивающим центрам. Нанесла. А накануне украинцы по каким объектам нанесли в России удар? По энергетике. Ответ получайте. Не понимаю, зачем это. Украинцы должны понимать: если они там будут забрасывать БПЛА на такие объекты, как нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в 10-кратном размере. Ну зачем провоцировать и разжигать этот огонь? Зачем он нужен? И в то же время рассказывают про мирные какие-то переговоры и конференцию в Швейцарии. Без России хотят в Украине мира.

# Международная политика # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Владимир Зеленский

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров
12 апреля 2024 13:39

Лукашенко: сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров

Детская депрессия тоже существует. Как помочь ребёнку справиться с этим состоянием?
12 апреля 2024 12:47

Детская депрессия тоже существует. Как помочь ребёнку справиться с этим состоянием?

Новый военно-патриотический клуб открылся в Минске
12 апреля 2024 11:19

Новый военно-патриотический клуб открылся в Минске

Почти 2,4 тыс. фур застряли на въезде в Литву и Латвию
12 апреля 2024 10:38

Почти 2,4 тыс. фур застряли на въезде в Литву и Латвию

Наталью Кочанову единогласно избрали председателем Совета Республики
12 апреля 2024 10:36

Наталью Кочанову единогласно избрали председателем Совета Республики

«Благодаря кошке я стала более добрым человеком». История белоруски, которая занимается волонтёрством
12 апреля 2024 09:47

«Благодаря кошке я стала более добрым человеком». История белоруски, которая занимается волонтёрством

Почему профессионалу важно постоянно развиваться? Ответила психолог
12 апреля 2024 09:39

Почему профессионалу важно постоянно развиваться? Ответила психолог

Проект «Первые...» стартовал в Минске. Племянница Юрия Гагарина рассказала об уникальности выставки
12 апреля 2024 08:33

Проект «Первые...» стартовал в Минске. Племянница Юрия Гагарина рассказала об уникальности выставки

Конкурс детских рисунков в честь Великой Победы стартовал в Беларуси
12 апреля 2024 08:15

Конкурс детских рисунков в честь Великой Победы стартовал в Беларуси

Члены Совета Республики изберут председателя
12 апреля 2024 07:45

Члены Совета Республики изберут председателя

Аналитики БИСИ познакомились с возможностями детского технопарка
12 апреля 2024 07:38

Аналитики БИСИ познакомились с возможностями детского технопарка

Минский планетарий готовится отметить День космонавтики
12 апреля 2024 06:54

Минский планетарий готовится отметить День космонавтики