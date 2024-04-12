Лукашенко и Путин поздравили с золотой свадьбой семью потомственных оленеводов

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поздравили по телефону семью потомственных оленеводов с золотой свадьбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

– Слышу, слышу. – У нас тут гости. Первая женщина-космонавт Беларуси, Президент Беларуси. Сегодня ведь праздник, 12 апреля, День космонавтики. Мы вас все вместе поздравляем с юбилеем, с золотой свадьбой. И вас, и Зою Игрумовну, всю вашу семью большую. Желаем вам всего самого доброго, успехов.

– Я также присоединяюсь к поздравлениям Президента России. Поздравляю вас с золотой свадьбой. Редко бывает такое. Счастья вам! И дай бог, чтобы у вас, ваших детей было здоровье. Чтобы вы жили, и особенно ваши детишки, внуки, и не чувствовали проблем. И обязательно были оленеводами. Редкая профессия, нам эта нужна профессия. Спасибо вам большое. Успехов и счастья.

Оленевод – ремесло редкое, почти как космонавт. Кстати, к 12 апреля в России провели опрос. Результат в духе времени: бороздить просторы вселенной мечтают лишь 3 % детей. Но опыт Беларуси показывает, что стать космонавтом может даже тот, кто еще вчера не мечтал, не то что в детстве.