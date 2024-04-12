Лукашенко и Путин поздравили с золотой свадьбой семью потомственных оленеводов

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поздравили по телефону семью потомственных оленеводов с золотой свадьбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле поздравили по телефону семью потомственных оленеводов с золотой свадьбой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Енкся Ильмович, слышно нас?
– Слышу, слышу.
– У нас тут гости. Первая женщина-космонавт Беларуси, Президент Беларуси. Сегодня ведь праздник, 12 апреля, День космонавтики. Мы вас все вместе поздравляем с юбилеем, с золотой свадьбой. И вас, и Зою Игрумовну, всю вашу семью большую. Желаем вам всего самого доброго, успехов.
– Я также присоединяюсь к поздравлениям Президента России. Поздравляю вас с золотой свадьбой. Редко бывает такое. Счастья вам! И дай бог, чтобы у вас, ваших детей было здоровье. Чтобы вы жили, и особенно ваши детишки, внуки, и не чувствовали проблем. И обязательно были оленеводами. Редкая профессия, нам эта нужна профессия. Спасибо вам большое. Успехов и счастья.
Оленевод – ремесло редкое, почти как космонавт. Кстати, к 12 апреля в России провели опрос. Результат в духе времени: бороздить просторы вселенной мечтают лишь 3 % детей. Но опыт Беларуси показывает, что стать космонавтом может даже тот, кто еще вчера не мечтал, не то что в детстве.
Речь о Марине Василевской, конечно. Еще два года назад она была бортпроводницей, а сегодня в ее лице всех профессиональных космонавтов поздравляют два президента.
Лукашенко и Путин встретились с космонавтами в Кремле. Читайте здесь.
Владимир Путин, Президент России:
Хочу вас поздравить с праздником. Вас и, как в таких случаях говорят, в вашем лице всех, кто работает в отрасли: инженеров, конструкторов, рабочих, космонавтов, медиков и так далее. И пожелать дальнейших успехов.
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