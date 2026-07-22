Специалисты ЖКХ Минска с начала 2026-го благоустроили свыше 630 дворовых территорий

С акцентом на уют и комфорт минчан: с начала 2026 года столичные коммунальщики благоустроили 631 дворовую территорию, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это более 70 % от плана.

Фронт задач большой: от замены асфальтового покрытия и обустройства парковочных мест до установки детских и спортивных площадок. Особое внимание – ремонту покрытий. Около 70 % работ выполняют методом фрезирования с помощью специальной дорожной машины. Всего во дворах Минска уже отремонтировали свыше 265 тысяч квадратов дорожного полотна.

– Тут ворот есть, еще площадка, турники. Это очень круто и очень красиво.

Анастасия Сулимская, начальник отдела по информационно-общественной деятельности, пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Важный акцент – это замена детского игрового оборудования. В текущем году уже заменили 2081 единицу. Здесь акцент идет на детские игровые комплексы.

Многофункциональные домики – они более привлекательны для детей. В текущем году установили 464 детских игровых комплекса. Здесь важным акцентом является замена металлических горок. Устаревшие конструкции меняем на современные.

Третий акцент – установка модульных конструкций для сбора отходов, как правило они закрытого типа, они удобны в использовании и имеют более эстетичный внешний вид.