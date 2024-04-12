Лукашенко пообещал помочь с российской космической станцией: это без вопросов!

Международный день космонавтики отмечают 12 апреля в мире. По праву космической державой называет себя и Беларусь. В отрасли наша страна сделала большие и важные шаги. От выхода в 2012 году первого белорусского спутника на орбиту до первого полета космонавта суверенной Беларуси на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот полет со всеми его сложностями – уже прошлое. Сегодня отличный повод поговорить о будущем. Накануне наш Президент пообещал проговорить с коллегой полет как минимум еще одной гражданки Беларуси. Обещание даже перевыполнено.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень надеюсь, что, ну, Владимиру Владимировичу нужно вытянуть обещание, а тогда оно все пойдет. Поэтому он пообещал, я думаю, мы еще не единожды увидим совместные полеты россиян и белорусов. Но то, что он так мельком сказал, что своя будет космическая станция, «Ангора» все-таки затащит туда это оборудование. Это главное. Мы готовы вместе приложиться, насколько можем, чтобы создать эту космическую станцию и вместе работать. Мы очень серьезно работаем над совместными программами Беларуси и России. Спутниковые программы мы делаем вместе. Мы с советских времен сохранили заводы эти по производству спутников, вместе с россиянами работаем. Сейчас пилотируемые полеты, я уговорил Владимира Владимировича, что мы и дальше будем вместе работать. Владимир Путин, Президент Российской Федерации:

Оптика за вами. Александр Лукашенко:

Это без вопросов. У нас оптика, кстати, не хуже, чем на Западе. Поэтому поддержано, что мы будем работать вместе, в том числе и наши (наши, ваши – это уже наши общие люди), мы будем летать в космос, будем работать и в центре подготовки, и в других местах, где готовят, тренируют. К слову, об оптике. У Беларуси и России на этот год намечен запуск нашего нового спутника. Он будет обладать высоким разрешением, с помощью которого из космоса можно будет рассмотреть в деталях даже маленькие предметы. Но, возвращаясь к пилотируемой космонавтике, Олег Новицкий поделился своими наблюдениями за нашей героиней и еще раз напомнил о своей просьбе, озвученной до полета: следующий должен быть не туристическим, а с подготовкой на общих основаниях и собственной научной белорусской программой. Учитывая, что космонавты сейчас проходят постполетную реабилитацию, главы государств долго их не задерживали, все же их активность нетипичная для недели после возвращения на Землю, надо понимать, но и полет этот тоже особенный. Все все понимают. Теперь вопросы больше о будущем.

Олег Новицкий, участник 21-й экспедиции посещения МКС:

Спасибо за теплые слова, поздравления. Опять же, и вас поздравляю с этим замечательным праздником. То, что вы дали нам возможность работать на орбите. Я понимаю, как мы долго обходимся государству, что пилотируемая космонавтика, может быть, сейчас не приносит напрямую какой-то доход. Тем не менее мы поддерживаем те начинания, которые были сделаны до нас.

Марина Василевская, участница 21-й экспедиции посещения МКС:

Покорение космоса гражданином Республики Беларусь – это очень выдающееся событие для нашей страны. И я надеюсь, что принесло великий вклад. Хотелось бы дальше продолжать, конечно, в этой отрасли. Я считаю, что уроженец Беларуси, побывавший в космосе… Я благодарю вас за то, что вы открыли эту дверь для нас. Счастлива, рада и горжусь, что этот проект состоялся.