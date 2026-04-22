Концентрация личных вещей космонавтов зашкаливает. Масштаб и реалистичность впечатлили и Александра Лукашенко.
Они заботятся о близких, принимают решения, поддерживают семью, создают уют и воспитывают детей. А еще работают не покладая рук и, наравне с мужчинами, добиваются высоких результатов.
Среди ключевых приоритетов – научные исследования космоса, международное сотрудничество и поддержка научно-образовательных инициатив.
6 сентября все дороги вели в столичный Ботанический сад. Он стал площадкой для самого крупного научно-популярного события страны – фестиваля науки, который организовала Национальная академия наук Беларуси.
Космонавты Марина Василевская и Олег Новицкий поделились секретами успеха с детьми из оздоровительного лагеря имени Гагарина.
Первая женщина-космонавт побывала в гостях у военнослужащих 51-й гвардейской артиллерийской бригады.
К мероприятию присоединились общественные деятели и духовенство. Сейчас продолжаются активные работы по возведению здания.
Во время беседы дети задавали множество вопросов – о подготовке к первому полету, старте и самых волнительных моментах, связанных с космическим путешествием.
Космос был белорусам хорошо знаком еще со времен СССР. Уже на первых советских искусственных спутниках было уникальное оборудование, созданное именно в Беларуси. И сейчас мы продолжаем держать уровень и ставить новые космические цели.
Наши герои – это представители самых разных профессий. Военные, ученые, работники сельского хозяйства и спортсмены.
12 апреля – День космонавтики. По этому случаю поздравления белорусам направил глава государства, отметив, что в нашей стране успешно реализуется ряд космических проектов.
«Вместо коханой – страшная безумная бабища с кровавыми руками и свастикой под бретелькой, харкающая кровью, забрызгивая все вокруг. Мы не пошли по этому пути».
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