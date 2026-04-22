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Новости по тегу #Марина Василевская

Лукашенко провели экскурсию по космическому павильону авиационного музея
22 апреля 2026 17:02

Лукашенко провели экскурсию по космическому павильону авиационного музея

Главные герои 2026 года! Рассказываем о достижениях белорусских женщин
11 января 2026 17:14

Главные герои 2026 года! Рассказываем о достижениях белорусских женщин

В Беларуси определены стратегические направления развития космической отрасли
15 октября 2025 06:29

В Беларуси определены стратегические направления развития космической отрасли

«Куда движется наука?» В Ботаническом саду прошёл крупнейший фестиваль от НАН
08 сентября 2025 17:36

«Куда движется наука?» В Ботаническом саду прошёл крупнейший фестиваль от НАН

Космонавты Василевская и Новицкий приняли участие в акции «Шаг к успеху»
05 августа 2025 07:48

Космонавты Василевская и Новицкий приняли участие в акции «Шаг к успеху»

Герой Беларуси Марина Василевская прошла посвящение в артиллеристы
30 июля 2025 07:54

Герой Беларуси Марина Василевская прошла посвящение в артиллеристы

В строящемся храме-часовне блаженной Валентины Минской заложили капсулу
23 июля 2025 06:36

В строящемся храме-часовне блаженной Валентины Минской заложили капсулу

Марина Василевская встретилась с юными пациентами РНПЦ травматологии и ортопедии
22 мая 2025 06:59

Марина Василевская встретилась с юными пациентами РНПЦ травматологии и ортопедии

Новые спутники и масштабные проекты – какими достижениями в космосе может похвастаться Беларусь
13 апреля 2025 17:23

Новые спутники и масштабные проекты – какими достижениями в космосе может похвастаться Беларусь

30 лет назад было учреждено высшее звание Герой Беларуси
13 апреля 2025 08:13

30 лет назад было учреждено высшее звание Герой Беларуси

Белорусские перспективы в космосе. Как развивается наша космическая отрасль?
12 апреля 2025 18:21

Белорусские перспективы в космосе. Как развивается наша космическая отрасль?

Азарёнок: отцы подарили Украине деньги, заводы, энергоресурсы – всё. А она так слабоумно всё это продала
12 апреля 2025 17:38

Азарёнок: отцы подарили Украине деньги, заводы, энергоресурсы – всё. А она так слабоумно всё это продала