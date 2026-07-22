Мы разрушим семейные устои – мнение психолога о генетических паспортах

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Надежда Цыркун, наставник команды «Но..», психолог:

К чему приведет генетический паспорт при вступлении в брак? Во-первых, дети рождаются вне брака. И много раз, и от разных отцов, и никто никакие паспорта не смотрит, и все живы-здоровы, и все хорошо. Если еще поставить условие, что ты без этой справки в ЗАГС не пройдешь, либо ты хочешь забеременеть – тоже справку, мы разрушим семейные устои. Мы разрушим ту позицию, когда семья – это заключенный брак в органах ЗАГС, где все в соответствии с законодательством.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Ваша позиция?