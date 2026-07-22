Для чего нужен генетический паспорт – объяснили в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Людмила Макарина-Кибак, наставник команды «Да!», директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Генетический паспорт мы не заставляем делать. Это возможность, которая предоставлена гражданам нашей страны и проживающим у нас жителям всего мира.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

То есть в Беларуси это можно сделать?