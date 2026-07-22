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Для чего нужен генетический паспорт – объяснили в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси

22 июля 2026 17:37
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. 

Людмила Макарина-Кибак, наставник команды «Да!», директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси:
Генетический паспорт мы не заставляем делать. Это возможность, которая предоставлена гражданам нашей страны и проживающим у нас жителям всего мира.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: 
То есть в Беларуси это можно сделать? 

Для чего нужен генетический паспорт – объяснили в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси-2

Людмила Макарина-Кибак:
Конечно. Это можно выполнить не только в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси. Это можно выполнить в нескольких РНПЦ, например, РНПЦ «Мать и дитя», РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова, РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии, в некоторых частных центрах. Почему мы говорим «да»? Потому что это выявит вероятности возникновения заболеваний.

Что может рассказать о человеке его генетический паспорт? Эти данные многих удивят.

# Здоровье # РНПЦ детской онкологии # Институт НАН Беларуси

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