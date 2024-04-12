Лукашенко поделился подробностями переговоров с Путиным: я мог обсудить вопросы, которые нам надо

Международный день космонавтики отмечают 12 апреля в мире. По праву космической державой называет себя и Беларусь. В отрасли наша страна сделала большие и важные шаги. От выхода в 2012 году первого белорусского спутника на орбиту до первого полета космонавта суверенной Беларуси на МКС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Успешная экспедиция Марины Василевской – это мощный виток развития не только космического будущего Беларуси, но и выход на новый уровень союзных отношений с Россией. Сегодня Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились с участниками 21-й экспедиции на МКС. Российский лидер подписал указ о награждении первого белорусского космонавта орденом Гагарина за вклад в развитие пилотируемой космонавтики и мужество, проявленное при осуществлении длительного полета. В лице Олега Новицкого и Марины Василевской президенты двух стран поздравили с праздником всех причастных к космической отрасли. Прозвучали и планы на звездное будущее. А перед встречей со своим российским коллегой Александр Лукашенко ответил на вопросы журналистов. Обо всем по порядку в материале нашего политического обозревателя Алены Сыровой.

В этот день ровно 63 года назад советский человек впервые полетел в космос. А ровно два года назад начался этап подготовки гражданина суверенной Беларуси к полету на МКС. С помощью России, конечно. Сегодня его реализацию празднуют в обеих странах.

Накануне был не менее важный для обеих стран день. В Минске во Дворце Независимости чествовали причастных к полету первого гражданина Беларуси в космос и саму участницу. Марина Василевская удостоена самого высокого звания «Герой Беларуси», а в это время с космодрома Восточный, где два года назад и была озвучена идея о реализации такой задумки в рамках Союзного государства, стартовала новейшая ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5».

Алена Сырова, политический обозреватель:

Несмотря на это, накануне главы государств не так много времени посвятили высокой повестке. Все больше говорили о проблемах земных, связанных с урегулированием ситуации в Украине, в вопросах безопасности, экономики. А сегодня сама дата диктует повестку. И все внимание президентов сконцентрировано не только на одном из самых успешных проектов для двух стран, а чего уж – лично для Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Так было запланировано, но все понимают особенности работы в России и их желание сближаться. Плотное кольцо журналистов буквально сжималось вокруг нашего Президента. С кем еще из лидеров такое возможно? Первый вопрос – ожидаемо – об Украине и перспективе мирных переговоров. Лукашенко: сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров. Подробнее. Но, цитируя бывших коллег, Александр Лукашенко поясняет нюансы, которые, в общем-то, очевидны для людей думающих…

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: ребята, а с кем подписывать договор? Полномочия у Президента Украины истекли. Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор, завтра вы придете к власти, станете Президентом, вам это не понравится. А они умеют это делать, как по Минским соглашениям. Помните. Они это все отбросят и скажут: да это нелегитимный Президент подписывал, я вообще этого не знаю! Новый Президент скажет. Может такое случиться? Особенно, не дай бог, Петр Порошенко придет к власти, завтра ему на карман надавят, миллиарды же жмут всегда. Американцы скажут: продолжай войну. Будет продолжаться война. Поэтому, как говорил первый Президент России, загогулинка какая-то есть. По ходу выяснились подробности вчерашних переговоров президентов. Оказалось, они прошли в расширенном формате по инициативе Владимира Путина. Что ж, отличная возможность избежать эффекта сломанного телефона.