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Госнаград и Благодарности Президента Беларуси удостоены 48 человек и ОАО «Савушкин продукт»

22 июля 2026 17:30
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Государственных наград и Благодарности Президента удостоены представители различных сфер деятельности, а также предприятие «Савушкин продукт». Соответствующие указы и распоряжение подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Так, орденами, медалями и почетными званиями отмечены заслуги 35 человек. Предприятие «Савушкин продукт» награждено орденом Трудовой Славы. Также этой награды удостоен работник Минского тракторного завода.

Также среди наград медали «За спасенную жизнь», «За отличие в охране общественного порядка», «За трудовые заслуги». Кроме того, медалью Франциска Скорины.

Указом Президента присвоены почетные звания «Заслуженный деятель науки», «Заслуженный работник образования», «Заслуженный работник промышленности», «Заслуженный лесовод», «Заслуженный мастер спорта». 

Благодарностей Президента удостоены 13 работников различных сфер. 

# Александр Лукашенко # Госнаграды

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