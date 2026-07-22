Минск принимает открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике

В Минске проходит открытый чемпионат Беларуси по легкой атлетике. В соревнованиях принимают участие сильнейшие атлеты нашей страны, а также гости из России и Узбекистана. Во второй соревновательный день участники разыграли 21 комплект наград, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая. Для летнего чемпионата по легкой атлетике погода играет весомую роль. В среду солнце сменялось дождем, и в самый разгар борьбы в толкании ядра у женщин и в прыжках в высоту у мужчин небесная канцелярия обрушила на всех шквалистый ливень. Соревнования пришлось приостановить. Зато повезло тем, кто вышел на старт утром. На беговой дистанции 3 километра с препятствиями у женщин основная конкуренция развернулась между Татьяной Шабановой и Инной Новик, победила могилевчанка. У парней выиграл эту дистанцию Сергей Карпов.

Татьяна Шабанова, чемпионка Беларуси:

Конкуренция у нас с Инной всегда. То есть она чувствуется. Мы друг друга где-то подбадриваем, помогаем. Хочется приблизиться хотя бы к уровню 9,25, постараться.

Сергей Карпов, чемпион Беларуси:

Я доволен этим результатом, потому что он в среднем мой стабильный результат на нынешний сезон. И доволен, потому что впервые за долгие годы на эту дистанцию вышел, давно уже не выступал, более 10 лет. Поэтому пока что я сосредоточился на победах внутри страны. Пока белорусы не допущены ни к мировым, ни к европейским турнирам и внутренний старт является самым главным. Функционеры продолжают стучаться во все закрытые двери международных структур, а тренеры в Минске ожидают рекордов.