«Выбираются на тротуары». Количество змей на набережной Пинска значительно увеличилось

На неделе Пинск облюбовали ужи. Они поселились на набережной в центре города, а местом дислокации выбрали туи. Свисали с веток целыми гроздьями и наслаждались весенним теплом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но для Пинска в целом это привычная картина. Правда, в 2024 году количество гостей значительно выросло. Кристина Протосовицкая отправилась в районный центр, чтобы узнать все подробности этой истории.

То ли змеи, будто новогодние игрушки украсившие городские туи, то ли крайне наболевшая тема женской дружбы. Что именно откликнулось почти полуторамиллионной публике в TikTok жительница Пинска Светлана Кузнецова ответить и сама не может. Но с фактом не поспоришь – сотни репостов и комментариев – от шуточных до абсолютно противоположных.

Светлана Кузнецова, жительница Пинска:

Люди разделились на две категории: одни, которые удивляются и страшатся всего этого обстоятельства, что змеи открыто на улице, а другие, наоборот, шуточно отнеслись к ролику. «Бесплатная столовая». Учёные объяснили причину появления ужей на набережной в Пинске – подробности здесь. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Пина в этом сезон полноводная и хорошо это видно по этому участку, где раньше можно было свободно фотографироваться. Поэтому неудивительно, что ужи выбираются буквально на тротуары.

Змей замечают на набережной в Пинске уже много лет, но в этот раз количество удивило.

Степан Деханов, житель Пинска:

Вот видите маленький ползет, метров 15. Я отношусь нормально, они не приносят зла. Даже еще детей, бывает, отругаю, потому что они обижают – бьют камнями, топчут ногами.

Даже пес по кличке Пина, как и ее хозяин, ужей не трогает. Пока те ловят лучи солнца на тротуарах, поручнях, ограждениях, мимо проходят тысячи горожан. Спойлер: те, кто страдает от фобии, на набережную весной не заглядывают.

– Детей пугает. Но, наверное, люди смирились, что здесь река. Все ходят – это же наша улица.

– Учитывая то, что мы с ребенком гуляем то да, конечно, приходится ходить аккуратнее.