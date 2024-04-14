«Выбираются на тротуары». Количество змей на набережной Пинска значительно увеличилось
На неделе Пинск облюбовали ужи. Они поселились на набережной в центре города, а местом дислокации выбрали туи. Свисали с веток целыми гроздьями и наслаждались весенним теплом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но для Пинска в целом это привычная картина. Правда, в 2024 году количество гостей значительно выросло.
Кристина Протосовицкая отправилась в районный центр, чтобы узнать все подробности этой истории.
То ли змеи, будто новогодние игрушки украсившие городские туи, то ли крайне наболевшая тема женской дружбы. Что именно откликнулось почти полуторамиллионной публике в TikTok жительница Пинска Светлана Кузнецова ответить и сама не может. Но с фактом не поспоришь – сотни репостов и комментариев – от шуточных до абсолютно противоположных.
Светлана Кузнецова, жительница Пинска:
Люди разделились на две категории: одни, которые удивляются и страшатся всего этого обстоятельства, что змеи открыто на улице, а другие, наоборот, шуточно отнеслись к ролику.
«Бесплатная столовая». Учёные объяснили причину появления ужей на набережной в Пинске – подробности здесь.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Пина в этом сезон полноводная и хорошо это видно по этому участку, где раньше можно было свободно фотографироваться. Поэтому неудивительно, что ужи выбираются буквально на тротуары.
Змей замечают на набережной в Пинске уже много лет, но в этот раз количество удивило.
Степан Деханов, житель Пинска:
Вот видите маленький ползет, метров 15. Я отношусь нормально, они не приносят зла. Даже еще детей, бывает, отругаю, потому что они обижают – бьют камнями, топчут ногами.
Даже пес по кличке Пина, как и ее хозяин, ужей не трогает. Пока те ловят лучи солнца на тротуарах, поручнях, ограждениях, мимо проходят тысячи горожан. Спойлер: те, кто страдает от фобии, на набережную весной не заглядывают.
– Детей пугает. Но, наверное, люди смирились, что здесь река. Все ходят – это же наша улица.
– Учитывая то, что мы с ребенком гуляем то да, конечно, приходится ходить аккуратнее.
– Я боюсь змей, но вот этих я не боюсь, когда они на расстоянии. Но когда они вблизи, я боюсь. Даже если они не ядовитые, не кусаются я их могу бояться.
Подробности в видеоматериале.