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«Выбираются на тротуары». Количество змей на набережной Пинска значительно увеличилось

14 апреля 2024 17:43
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На неделе Пинск облюбовали ужи. Они поселились на набережной в центре города, а местом дислокации выбрали туи. Свисали с веток целыми гроздьями и наслаждались весенним теплом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но для Пинска в целом это привычная картина. Правда, в 2024 году количество гостей значительно выросло.

Кристина Протосовицкая отправилась в районный центр, чтобы узнать все подробности этой истории.

«Выбираются на тротуары». Количество змей на набережной Пинска значительно увеличилось-1

То ли змеи, будто новогодние игрушки украсившие городские туи, то ли крайне наболевшая тема женской дружбы. Что именно откликнулось почти полуторамиллионной публике в TikTok жительница Пинска Светлана Кузнецова ответить и сама не может. Но с фактом не поспоришь – сотни репостов и комментариев – от шуточных до абсолютно противоположных.

«Выбираются на тротуары». Количество змей на набережной Пинска значительно увеличилось-4

Светлана Кузнецова, жительница Пинска:
Люди разделились на две категории: одни, которые удивляются и страшатся всего этого обстоятельства, что змеи открыто на улице, а другие, наоборот, шуточно отнеслись к ролику.

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Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Пина в этом сезон полноводная и хорошо это видно по этому участку, где раньше можно было свободно фотографироваться. Поэтому неудивительно, что ужи выбираются буквально на тротуары.

«Выбираются на тротуары». Количество змей на набережной Пинска значительно увеличилось-7

Змей замечают на набережной в Пинске уже много лет, но в этот раз количество удивило.

«Выбираются на тротуары». Количество змей на набережной Пинска значительно увеличилось-10

Степан Деханов, житель Пинска:
Вот видите маленький ползет, метров 15. Я отношусь нормально, они не приносят зла. Даже еще детей, бывает, отругаю, потому что они обижают бьют камнями, топчут ногами.

«Выбираются на тротуары». Количество змей на набережной Пинска значительно увеличилось-13

Даже пес по кличке Пина, как и ее хозяин, ужей не трогает. Пока те ловят лучи солнца на тротуарах, поручнях, ограждениях, мимо проходят тысячи горожан. Спойлер: те, кто страдает от фобии, на набережную весной не заглядывают.

«Выбираются на тротуары». Количество змей на набережной Пинска значительно увеличилось-16

Детей пугает. Но, наверное, люди смирились, что здесь река. Все ходят – это же наша улица.

«Выбираются на тротуары». Количество змей на набережной Пинска значительно увеличилось-19

Учитывая то, что мы с ребенком гуляем то да, конечно, приходится ходить аккуратнее.

«Выбираются на тротуары». Количество змей на набережной Пинска значительно увеличилось-22

Я боюсь змей, но вот этих я не боюсь, когда они на расстоянии. Но когда они вблизи, я боюсь. Даже если они не ядовитые, не кусаются я их могу бояться.

Подробности в видеоматериале.

# Дикие животные # общество # Кристина Протосовицкая

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