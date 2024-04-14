Президент Беларуси: кричат, что Лукашенко с Путиным Европу захватят. Никогда не обсуждали это, своих проблем хватает

Белорусский безвиз развенчивает мифы руководства прибалтийских государств, подрывает их авторитет. Тем временем сказок на той стороне придумывают все больше. Не последняя из них – о нападении Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это напряжение создает. Они закрыли границу для нас и для вас. Очень тяжело работать. На границе бешеные очереди. Делают это специально. Мы границу не закрывали. Вы знаете, что у нас безвиз для соседей. Так они своих людей сюда не пускают в связи с тем, что мы можем их завербовать. Если надо нам кого-то завербовать, мы другим путем это сделаем.

Проводят учения. В мае они еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Мы, конечно, вынуждены были развернуть свои части и выстроиться напротив. Не знаю, зачем им (западным соседям – прим. ред.) это. Мы не собираемся нигде воевать.

Кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Никогда не обсуждали таких планов, что мы кого-то хотим захватить. Своих проблем хватает, еще не хватало кого-то...

Владимир Путин, Президент России:

Это чушь, нужная правящим кругам для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине. Вот и всё.