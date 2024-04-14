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Президент Беларуси: кричат, что Лукашенко с Путиным Европу захватят. Никогда не обсуждали это, своих проблем хватает

14 апреля 2024 08:48
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Белорусский безвиз развенчивает мифы руководства прибалтийских государств, подрывает их авторитет. Тем временем сказок на той стороне придумывают все больше. Не последняя из них – о нападении Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси: кричат, что Лукашенко с Путиным Европу захватят. Никогда не обсуждали это, своих проблем хватает-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это напряжение создает. Они закрыли границу для нас и для вас. Очень тяжело работать. На границе бешеные очереди. Делают это специально. Мы границу не закрывали. Вы знаете, что у нас безвиз для соседей. Так они своих людей сюда не пускают в связи с тем, что мы можем их завербовать. Если надо нам кого-то завербовать, мы другим путем это сделаем.

Проводят учения. В мае они еще планируют проводить. Лоб в лоб стоим на границе. Мы, конечно, вынуждены были развернуть свои части и выстроиться напротив. Не знаю, зачем им (западным соседям – прим. ред.) это. Мы не собираемся нигде воевать.

Кричат, что Лукашенко с Путиным завтра Европу захватят. Никогда не обсуждали таких планов, что мы кого-то хотим захватить. Своих проблем хватает, еще не хватало кого-то...

Владимир Путин, Президент России:
Это чушь, нужная правящим кругам для того, чтобы объяснить и оправдать свои расходы на войну в Украине. Вот и всё.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин

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