Столичные колледжи примут более 16 тысяч человек в 2026-м
В столичных колледжах стартовала приемная кампания. В 2026 году абитуриентов ждут не только традиционные рабочие специальности, но и новые направления – от робототехники до визуального мерчендайзинга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особое внимание – инклюзивному образованию.
О том, какие профессии сегодня в топе у молодежи и как проходит отбор будущих специалистов, – материал Ольги Пасечник.
Ольга Пасечник, корреспондент:
Престиж рабочих профессий и подготовка компетентных специалистов. В этом году столичные коллежи примут более 16 тысяч человек. Появятся и новые направления, под запрос рынка труда.
Традиционно в топе у молодежи – рабочие специальности. Николай Житкий хочет стать сварщиком: тем самым молодой человек продолжает семейную династию. После окончания школы подал документы в Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени Кедышко.
Николай Житкий:
Мне этот колледж понравился. Я сам из Радошковичей, мне дают общежитие, и это большой плюс.
Сегодня в колледже ведется набор по 10 специальностям. В их числе – столяр, облицовщик-плиточник, художник по дереву, оператор компьютерной графики. А с нового учебного года здесь откроется новая специальность – визуальный мерчендайзинг. План набора – 25 человек. Большое внимание в учреждении уделяется и инклюзивному образованию.
Татьяна Сологубова, ответственный секретарь приемной комиссии Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н.А. Кедышко:
Набор осуществляется по традиционным, уже хорошо известным в нашем колледже специальностям. В том числе и новые специальности, в частности для детей с особенностями психофизического развития.
Подробности в видео.