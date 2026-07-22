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Столичные колледжи примут более 16 тысяч человек в 2026-м

22 июля 2026 17:32
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В столичных колледжах стартовала приемная кампания. В 2026 году абитуриентов ждут не только традиционные рабочие специальности, но и новые направления – от робототехники до визуального мерчендайзинга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особое внимание – инклюзивному образованию.

О том, какие профессии сегодня в топе у молодежи и как проходит отбор будущих специалистов, – материал Ольги Пасечник.

Ольга Пасечник, корреспондент:
Престиж рабочих профессий и подготовка компетентных специалистов. В этом году столичные коллежи примут более 16 тысяч человек. Появятся и новые направления, под запрос рынка труда.

Столичные колледжи примут более 16 тысяч человек в 2026-м-2

Традиционно в топе у молодежи – рабочие специальности. Николай Житкий хочет стать сварщиком: тем самым молодой человек продолжает семейную династию. После окончания школы подал документы в Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени Кедышко.

Николай Житкий:
Мне этот колледж понравился. Я сам из Радошковичей, мне дают общежитие, и это большой плюс.

Столичные колледжи примут более 16 тысяч человек в 2026-м-4

Сегодня в колледже ведется набор по 10 специальностям. В их числе – столяр, облицовщик-плиточник, художник по дереву, оператор компьютерной графики. А с нового учебного года здесь откроется новая специальность – визуальный мерчендайзинг. План набора – 25 человек. Большое внимание в учреждении уделяется и инклюзивному образованию. 

Татьяна Сологубова, ответственный секретарь приемной комиссии Минского государственного колледжа ремесленничества и дизайна имени Н.А. Кедышко:
Набор осуществляется по традиционным, уже хорошо известным в нашем колледже специальностям. В том числе и новые специальности, в частности для детей с особенностями психофизического развития.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # Образование # Вступительная кампания

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