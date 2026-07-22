Столичные колледжи примут более 16 тысяч человек в 2026-м

В столичных колледжах стартовала приемная кампания. В 2026 году абитуриентов ждут не только традиционные рабочие специальности, но и новые направления – от робототехники до визуального мерчендайзинга, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Особое внимание – инклюзивному образованию. О том, какие профессии сегодня в топе у молодежи и как проходит отбор будущих специалистов, – материал Ольги Пасечник. Ольга Пасечник, корреспондент:

Престиж рабочих профессий и подготовка компетентных специалистов. В этом году столичные коллежи примут более 16 тысяч человек. Появятся и новые направления, под запрос рынка труда.

Традиционно в топе у молодежи – рабочие специальности. Николай Житкий хочет стать сварщиком: тем самым молодой человек продолжает семейную династию. После окончания школы подал документы в Минский государственный колледж ремесленничества и дизайна имени Кедышко. Николай Житкий:

Мне этот колледж понравился. Я сам из Радошковичей, мне дают общежитие, и это большой плюс.