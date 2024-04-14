Гигин о молодёжи: это слепок, отражение состояния, в котором находится общество в данный момент

Члены БРСМ на ВНС. Пообщались с самыми яркими представителями молодежи в проекте Григория Азаренка «МЫ!» Приближается ли БРСМ к тому идеалу, на который мы все рассчитываем?

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

На самом деле глава государства не просто следит за деятельностью Белорусского республиканского союза молодежи, он направляет, ставит задачи. И как я вижу, ребята стараются соответствовать этому высокому призванию, быть молодежным активистом, быть тем лидером, который ведет за собой. И ведь слова о том, что ставка на молодежь в Беларуси, это не просто слова. И мы видим сейчас, Белорусский республиканский союз молодежи стал одной из пяти наших ведущих организаций гражданского общества, которые примут участие, уже принимают формирование Всебелорусского народного собрания. И эта высокая оценка, это признание заслуг БРСМ. На самом деле мы довольно много критикуем нашу молодежную организацию. Часто и заслуженно, и не всегда заслуженно. Мы ждем от нее всегда еще большего, чтобы они брали новые вершины, были лучше, чем предыдущие поколения, держали эстафету преемственности, еще много-много чего. Но, в принципе, я вам хочу сказать, мы это видим сейчас даже по тем делегатам, которые приехали сюда, в Национальную библиотеку Беларуси.

Мы, кстати, горды тем, что наша библиотека принимает этот форум по тем ребятам, которые сюда приехали, которых выдвинули из районов, из городов, из областей, по тем делегатам, которые избраны сегодня. Даже отвлекусь, какая атмосфера, когда первые обкомы выходили и зачитывали списки своих делегатов. Подъем, поддержка от регионов, кричевки. И видно, что это все спонтанно так идет. То есть это отражает такой настрой боевой у ребят, который есть. Вот это та атмосфера, которую и глава государства ждет от нашей молодежной организации. Та атмосфера, которая сама по себе является созидательной, которая питает новые проекты, новые идеи, позволяет их реализовывать. И я убежден, что здесь сидят и будущие, уже даже многие нынешние управленцы. И офицеры, руководители наших силовых структур, ученые, депутаты, вот они сегодня здесь в зале. Но это только часть нашей молодежи, часть нашей большой, молодой такой, я бы сказал, плынёй – па-беларускі кажучы, которая приходит в жизнь, которая является преемницей тех идей, на которых основано наше белорусское государство. «Волнение абсолютно не присутствует» – пообщались с самым молодым делегатом в ВНС

Григорий Азаренок, СТВ:

Самый молодой участник делегат Всебелорусского народного собрания Елизавета Иванова. Она только что была делегирована на съезде в 45-м БРСМ. Елизавета, как настроение перед большим политическим событием? Готовы, не волнуйтесь? Елизавета Иванова, делегат VII Всебелорусского народного собрания:

Нет, вообще волнения абсолютно не присутствует, поскольку это очень значимое и важное событие не только для молодежи нашей страны, но и в целом для нашей страны. Я горжусь тем, что молодежь выбрала меня в качестве своего делегата, представителя, который будет защищать, отстаивать их точку зрения на Всебелорусском народном собрании. Ни в коем случае меня это не пугает, поскольку я иду с целью помочь людям. Во мне присутствует тот самый стержень, то самое желание сделать свою страну лучше, сделать свою страну самой красивой и самой достойной.

– Елизавета, видно, что вы уже так мощно умеете выступать, харизмы вам не занимать. А вот если чуть-чуть по-простому, вот когда узнали, все-таки услышали вашу фамилию, что вас выдвинули, что почувствовали, честно?

– Но если честно говорить, то я даже на областном съезде не до конца даже осознала, вот и сейчас я тоже не осознаю, что я уже делегат официально Всебелорусского народного собрания. Потому что, как уже было отмечено, я самый молодой делегат, мне только 18 лет. И большая неожиданность и еще неосознанность того, что я уже буду принимать со своими коллегами в дальнейшем решения, которые будут влиять на развитие нашей страны. Молодежь хочет видеть лидеров, к которым можно обратиться напрямую и без понтов – Рачиловский Григорий Азаренок:

К молодежным организациям часто обращаются и говорят не растить молодых чиновников, не растить молодых бюрократов, а наоборот, использовать энергию, молодость, энтузиазм для неформальных мероприятий, чтобы достучаться для каждого, чтобы вырастить активистов. Вот идете по этому пути?

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Конечно, мы всегда делаем акцент на то, что мероприятия должны быть максимально неформальные, это должен быть максимально открытый, живой диалог. Стараемся на такие мероприятия даже «без галстуков» приходить, чтобы не создавалось ощущение, что пришли какие-то там депутаты, какие-то там высокие люди, до которых не достучаться, которые боятся костюмчики испачкать. Всегда показываем, что мы открытые, мы молодежь, занимаемся важной социально значимой деятельностью, приносим пользу обществу и показываем пример открыто всегда для всех. Наши проекты рассчитаны не для наших активистов, они рассчитаны для всей молодежи, для того, чтобы сформировать новых лидеров, чтобы они могли обратиться.