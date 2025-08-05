Новости по тегу #Олег Новицкий

Космонавты Марина Василевская и Олег Новицкий поделились секретами успеха с детьми из оздоровительного лагеря имени Гагарина.
«26 января мы преодолели очередной исторический перекресток. Прошли его уверенно и мудро, не свернув с дороги, по которой идем треть века».
Я хочу сказать, что Беларусь и Россия – они всегда будут работать вместе. Всегда. Даже вот эти санкции, которые объявили нам, но мы же не закрылись, как в ракушке, трясясь от страха, переживая, что мы будем дальше делать.
Я думаю, что именно Союзное государство для этого – это очень хорошее подспорье. Когда у каждого нашего земляка будет возможность доказать свою принадлежность к космической державе.
Мы все работаем на благо какой-то космической общей программы на борту станции, которая позволяет нам работать в космосе. Мы зависим друг от друга в плане безопасности.
Посвященная важнейшему политическому событию нашей страны – выборам Президента.
Отдельный стенд посвящен герою России – космонавту Олегу Новицкому. Где размещена биография, описание полетов и фотографии. Олег Новицкий принял участие в четырех космических полетах и трижды выходил в открытый космос.
Ярко стартовали в День народного единства в Минске. Далее торжественным эхом разлетится по разным регионам. Программа насыщенная – от встреч с топовыми спикерами, квестов и экскурсий до культурно-музыкальной феерии.
Олег Новицкий: «Очень приятно, что память о моем полете, начиная с первого и до четвертого, находится в стенах школы».
11 октября 2026 14:56
11 октября 2026 14:55
11 октября 2026 14:53
11 октября 2026 14:52
11 октября 2026 14:32
11 октября 2026 11:32
11 октября 2026 11:08
11 октября 2026 10:47