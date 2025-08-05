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Новости по тегу #Олег Новицкий

Космонавты Василевская и Новицкий приняли участие в акции «Шаг к успеху»
05 августа 2025 07:48

Космонавты Василевская и Новицкий приняли участие в акции «Шаг к успеху»

Лукашенко: это победа не только моя, но и миллионов наших белорусов
25 марта 2025 19:12

Лукашенко: это победа не только моя, но и миллионов наших белорусов

Новицкий: Беларусь и Россия – они всегда будут работать вместе. Санкции даже дали некоторые плюсы
22 января 2025 20:08

Новицкий: Беларусь и Россия – они всегда будут работать вместе. Санкции даже дали некоторые плюсы

Новицкий: Союзное государство - это очень хорошее подспорье для космических полетов белорусов
22 января 2025 20:03

Новицкий: Союзное государство - это очень хорошее подспорье для космических полетов белорусов

Новицкий: работа в космосе – хороший образец для политиков – люди могут спокойно трудиться вместе
22 января 2025 19:56

Новицкий: работа в космосе – хороший образец для политиков – люди могут спокойно трудиться вместе

В Москве прошла масштабная концертная программа «За Беларусь!»
16 января 2025 11:35

В Москве прошла масштабная концертная программа «За Беларусь!»

Минской гимназии № 2 присвоено имя космонавта Олега Новицкого
22 октября 2024 19:12

Минской гимназии № 2 присвоено имя космонавта Олега Новицкого

Это только первая точка маршрута! Как Молодечно встретил «Марафон единства»?
13 октября 2024 18:58

Это только первая точка маршрута! Как Молодечно встретил «Марафон единства»?

В Червене обновили школьный музей космонавтики и открыли памятную доску, посвящённую Олегу Новицкому
11 октября 2024 15:00

В Червене обновили школьный музей космонавтики и открыли памятную доску, посвящённую Олегу Новицкому

Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было
15 мая 2024 18:20

Официально завершилась 21-я экспедиция на МКС – вспоминаем, как это было

От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи
14 апреля 2024 18:10

От космической до политической орбиты – что обсудили Лукашенко и Путин в Москве? Главные тезисы встречи

Лукашенко пообещал помочь с российской космической станцией: это без вопросов!
12 апреля 2024 17:44

Лукашенко пообещал помочь с российской космической станцией: это без вопросов!