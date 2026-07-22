Азаренок: Лукашенко – крестьянский Вождь, от земли, от труда, от пашни. Поэтому не касаются нас катаклизмы

Григорий Азаренок, СТВ:

Будем с хлебом – будем жить. Вчера эту непреложную истину напомнил нам наш Президент. Он провел селектор с вертикалью и аграриями. Это не просто совещание. Это ритуал. Это генеральный штаб. Это совет в Филях перед Бородинской баталией. Над картой полей Лукашенко стоит как Генералиссимус. Так и сказал Батька – это и есть наша война.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики».

Кому-то мои слова смешными покажутся. Ну какая еще война. Битва за урожай – как смешно-то. А знаете, почему смешно? А потому что уже два поколения забыли, что такое – жизнь впроголодь. Уже нет таких женщин, у которых грудное молоко из-за недоедания пропадает. Ну нету. Три десятка лет нету. А к хорошему ведь быстро привыкаешь. Человек – такое существо, что он плохого не помнит, он о смерти не думает, а все благополучие воспринимает как должное. Как само собой разумеющееся. Все эти вяленые, копченые, сырокопченые, полендвицы, докторские, сервилатики, вырезки, кумпяки, шеи, бедра – поэму колбасную написать можно. И все настолько натуральное, что кажется, вот-вот хрюкнет. И сыров – три сотни сортов. И молока какого хочешь тебе. И кефира. И йогуртов. И рыбы. И фруктов. Всего. И это как будто само собой разумеющееся.

А давайте откровенно скажем – мы живем свою самую лучшую жизнь. Помните бабушек, которые крошки доедали хлебные, они войну и Ленинград помнили. А у нас нынче еды выбрасывается тоннами. В холодильниках портится все порой. Йогуртами клавиатура залипает, там своя биологическая жизнь начинается иногда. Отчего так? А оттого, что не чувствуем, в каком мире живем. Знать не хотим. Каждый день по 4 раза едим и не видим, что в мире творится.

Так я расскажу. Сегодня Украина нанесла удар по складам продукции «Мираторг». Это крупнейший российский производитель мясной продукции. А зачем бьют по НПЗ – как вы думаете? Чтобы очереди за бензином стояли? Фигушки. Это удар именно по уборочной кампании, так как все, что работает в поле, ездит на солярке. А у нас некоторые традиционно умудряются эту самую солярку сливать. А вшивые интеллигентики еще рассказывают, как жесток был Сталин с законом о трех колосках. Да вот поэтому такие законы и вводились. Потому что воруют. Пьют и воруют. Кто по мелочи – литров 30 слил, а за ними уже и по крупному – взятками, откатами и прочим. Лукашенко наведет порядок. Но уж тогда не надо будет за решеткой плакать. И давно пора воровство государственной собственности сделать более тяжким преступлением, чем частной. А то у нас если кошелек кто стырит у владельца, тут же кипишь и скандал, общество возмущено. А если слил соляру – так вроде ты даже и находчивый, понимаешь, человек.