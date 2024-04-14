«Бесплатная столовая». Учёные объяснили причину появления ужей на набережной в Пинске

На неделе Пинск облюбовали ужи. Они поселились на набережной в центре города, а местом дислокации выбрали туи. Свисали с веток целыми гроздьями и наслаждались весенним теплом, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но для Пинска в целом это привычная картина. Правда, в этом году количество гостей значительно выросло. Кристина Протосовицкая отправилась в районный центр, чтобы узнать все подробности этой истории.

Пока в комментариях в социальных сетях предлагают чуть ли не с МЧС спасать Пинск от змей, у ученых свое объяснение. Причина в весенней «большой воде» и в климатическом потеплении – зимовку змеи в Беларуси стали переносить легче и численность возросла.

Виктор Демянчик, заведующий лабораторией Полесского аграрно-экологического института НАН Беларуси:

В Пинске набережная всегда привлекала земноводных – корм для ужей. Для них, это буквально живая бесплатная столовая. Потому что, во-первых, она прогревается, там много щелей и там всегда много чесночниц, а когда стемнеет совсем, там и серые жабы появляются.

По сути, идиллия между миром природы и человеком. Чего не скажешь, когда речь заходит о другой обитательнице Беларуси – гадюке. Единственной ядовитой змее. «Выбираются на тротуары». Количество змей на набережной Пинска значительно увеличилось – подробности здесь. Ежегодно в стране официально регистрируется свыше 50 случаев укуса человека. Неофициальное число – куда больше. Гадюка, напротив, в отличие от ужа все чаще показывается именно на придомовых участках.

Виктор Демянчик:

Представьте, большая деревня Стахово, где по жизни гадюку не видели. И отмечается факт, что прямо на огороде женщину укусила гадюка. А почему это получается? Они начинают искать более влажные места. А где среди лета такие влажные места поддерживаются? Там, где поливают люди.

Дикая природа куда ближе к городу, чем кажется. То горожанам достается от нашествия мошек – в 2023 году из-за паводка Гомель с трудом спасался от роя крылатых, то приходится уберегать фруктовый урожай от скворцов. Лишь за 15 минут в Бресте вместе с ученым мы обнаружили лебедя-шипуна, лысух и парочку крякв. Услышали как поет славка-черноголовка и пеночка-теньковка. Добавим земноводных – и галерея городской дикой природы расширится. Причина в изменении климата.

Виктор Демянчик:

Енотовидная собака, норка, лиса – их тоже очень много. Потому что пресс охоты снизился на пушную дичь и у них всегда большие проблемы. А в городе их или нет, или их очень мало, таких хищников. В результате они чувствуют себя в безопасности. И поэтому могут полностью предаваться естественным вопросам питания, размножения.