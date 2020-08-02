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Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье

02 августа 2020 20:40
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Новости Беларуси. Знаменитая 3214 – часть внутренних войск в столичном Уручье. Ее на неделе посетил Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Здесь много говорили о безопасности – она залог стабильности любой страны. Александр Лукашенко заверил: тех, кто ежедневно стоит на страже национальных интересов, государство и впредь будет поддерживать.

Репортаж Евгения Пустового.

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-1

Оставить службу после «срочки» в 3-й бригаде внутренних войск готовы далеко не все. Для многих военное дело становится профессией.

Владимир Пархомцев теперь уже старший офицер. Прикипел к службе. Уйти на гражданку так и не смог.

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-4

Владимир Пархомцев, начальник пресс-службы внутренних войск МВД:
Поменялась форма одежды, поменялись техника, вооружение. Наверное, единственное, что осталось – это дух бригады, дух спецназа.

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-7

Это 3214. Призывники сюда грезят попасть, те, кто отслужил – гордятся. И небезосновательно.

По рукопожатию понятно: порядок в стране – в крепких руках. Спокойствие и мир на улицах наших городов – главная задача военнослужащих доблестной 3214.

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-10

Несмотря на провокации, которые сегодня, похоже, мировой тренд, наши парни из внутренних войск на вызовы времени реагируют стойко.

Александр Лукашенко о правоохранителях: «Никому не позволено их пинать ногами»

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-13

Столичный микрорайон Уручье, так исторически сложилось, всегда был территорией военных. Главнокомандующий и сам здесь служил. Правда, с тех пор задачи видоизменились. Военная доктрина суверенной Беларуси – оборонительная. Под эти цели, как здесь говорят, заряжен и автопарк.

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-16

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-18

Специальная бронированная машина, которая собрана на МЗКТ, 5-й класс защиты.

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-21

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-23

Автомобили, что называется, созданы по заказу спецназа в белорусских цехах. «Волат» и «Практик» – крепости на колесах. «Хищник», «Цунами» – в арсенале ОМОНа. Последняя разработка – штурмовой заградительный комплекс «Рубеж».

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Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-26

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-28

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-30

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-32

Данное транспортное средство предназначено как для групп применения специальных средств – вот в таком заградительном варианте, так и как штурмовая платформа с лестницей, где можно работать с нее до 3-го этажа включительно.

Важнейшая особенность спецавтомобиля – оперативность. От этого, к слову, во многом зависит эффективность любой операции.

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Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-35

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-37

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-39

Президент внутренним войскам доверяет. Разговор в части предельно откровенный. Еще в начале встречи глава государства сделал признание.

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В прошлый раз в Уручье Президент был пять лет назад. Тогда и поручил: особое внимание – на довольно острый вопрос – квартирный. Сегодня он решаем.

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Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-42

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-44

Небольшая экскурсия по общежитию.

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-47

Это блок на два человека. Комната для проживания, туалет, ванная.

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-50

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-52

Вся бытовая техника, незначительная аренда. Это для холостяков в погонах. Может, будут заселять и старшекурсников Академии МВД. Но надо продолжать строить жилье и для семей. Офицеры спецназа – завидные женихи.

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-55

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-57

С восхищением на белорусский спецназ смотрят и коллеги из других стран. Небезосновательно. Вот последний пример. Команда СОБРа вошла в тройку лидеров среди спецподразделений из 30 стран мира.

Евгений Пустовой, корреспондент СТВ:
СОБР – это «Эверест внутренних войск». Здесь те, у кого в военном билете «срочка» пройдена и диплом о высшем образовании.

У бойцов спецназа задачи не менее сложные. Так работают бойцы роты обеспечения оперативных мероприятий. Здесь служат лучшие парни 3214.

Эксперт: 94-95-е годы. Те же боевики на площади Победы лезли на ОМОН. Мы всё это проходили и помним

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-60

Евгений Пустовой:
Сегодня спокойствие – бренд Беларуси. Недаром страну называют «островом стабильности в Европе». Во многом это заслуга и наших Вооруженных Сил. Сегодня люди, которые обеспечивают безопасность, в почете. Но так было не всегда.

Александр Лукашенко: «Система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа»

Меткая стрельба, четкие удары – все это не ради утверждения геополитических амбиций. Все это для сохранения мира.

Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»

Жизненный принцип спецназовцев – молниеносный и емкий, как и их действия: долг, честь, Отечество.

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-63

Евгений Пустовой:
Это самое молодое элитное подразделение внутренних войск. 10 минут – и все бойцы в полной экипировке готовы к любым боевым задачам.

Современный конфликт – это попытка расшатывания государства изнутри. В арсенале и массовые беспорядки, и привлечение иностранных наемников. Со всеми этими вызовами и угрозами справляются бойцы РОСО.

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-66

Основы стабильности и нацбезопасности страны. О чём говорил Президент, посещая войсковую часть в Уручье-68

Сейчас, по легенде, мы едем на захват боевиков, которые хотят взорвать ситуацию и… взрывчатку.

Как работает белорусская милиция и внутренние войска, смотрите в видеоматериале.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Владимир Пархомцев # Евгений Пустовой # Андрей Равков # Сергей Мусиенко # Фотофакт

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