Муж убирает зерно, жена знает, как его сохранить. Каково это – и на работе, и дома быть вместе?

Новости Беларуси. Герои нашего репортажа – семья аграриев: он убирает зерно с полей, она знает, как зерно сохранить. Такой вот семейно-производственный тандем, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Один хлеб на двоих – репортаж Галины Буро.





Кажется, он знает в поле каждый колосок. Золотой цвет, залитой солнцем равнины, уходящей в горизонт, и свежий запах соломы – без этой пасторали свою жизнь уже не представляет. Привычным движением заводит полтысячи лошадей. И большой корабль – в большое плавание.





А ведь за руль комбайна в своё время Николай Езерский сел случайно: старательному водителю автобуса предложили подзаработать летом. Оказалось, судьба. Вспоминает, а ведь ещё в 10 классе помогал отцу-механизатору и даже сам ездил на тракторе.





Николай Езерский, комбайнер сельхозпредприятия «Скидельский»:

Мне даже как водителю сельхозтехника больше нравится. Мощь, чувствуешь, что твой вклад какой-то есть в это дело большое. Это радость. Если работа нравится, то чего тут не поработать.





В хозяйстве «Скидельском» говорят: хочешь, чтобы работа была сделана качественно, доверь её Езерскому. 18 сезонов он в лидерах жатвы. Подходит к делу по-хозяйски.





Ни одного зёрнышка не оставить в поле. Всё на зерносклад – жена проконтролирует. Муж молотит зерно, супруга принимает. В семье Езерских один хлеб на двоих.





Светлана Езерская, заведующая зерноскладом сельхозпредприятия «Скидельский»:

У нас есть общие темы. Мы можем что-то обсудить и по зерну, и по намолоту, и по влажности. Поэтому не плохо.

Как можно быстрее высушить зерно и положить в закрома. Задача Светланы – организовать чёткую работу.





Светлана хоть и заведующая зерноскладом, но когда аврал, не считает зазорным взять метлу в руки и помочь своим работникам. Тёплую атмосферу здесь чувствуют даже птицы.

Светлана Езерская:

Вот здесь у нас живут несколько лет аисты, они никуда не улетают. Наверное, хорошая энергетика у нас.



Меж тем на часах время обеда.





Галина Буро, корреспондент:

Еда с доставкой прямо в поле – вот на таком автобусе. Кстати, работники платят лишь 10 % от стоимости двухразового горячего питания, остальные расходы берёт на себя хозяйство. Итак, что сегодня на обед?

– У нас сегодня на обед сбалансированное питание. Обед: борщ с картофелем, каша перловая с маслом, гуляш из свинины и кисель из концентратов.

После километров пройденных полей обед уходит в считаные минуты.



Муж сыт, жена спокойна. Но отдыхать некогда. Уборочная не ждёт. Директор филиала «Скидельский»: «Урожайность будет самая высокая, наверное, за всю историю нашего хозяйства»





Рекордный урожай зерновых (в среднем 73 центнера с гектара) надо не потерять. Обмолотить быстро и качественно. А значит, работать без выходных, от рассвета и до заката.





В это время Светлана уже дома. Во время жатвы одна на хозяйстве: свиньи, куры, огород и любимые цветы – на всё хватает сил.



На часах 11 вечера. Вот и муж.





Пока что ему не до хобби, во время страды устаёт, да и ночь уже на дворе. Осталось поужинать и лечь спать, чтобы на рассвете снова в бой.

Николай Езерский:

Всегда приятно, когда тебя ждут дома. Когда приезжаешь, всё сделано. Всегда знаю, дома всё будет хорошо.