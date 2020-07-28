Александр Лукашенко: «На ногах умудрился перенести коронавирус. Такое заключение врачи сделали»

Общение с силовым блоком глава государства продолжил уже в традиционном формате – на встрече с активом. Начал ее Президент достаточно неожиданно – с признания.

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 июля посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые друзья, начнем традиционно. Я приношу извинения за свой голос. В последнее время приходится очень много говорить. Но самое удивительное – вы сегодня встречаетесь с человеком, который на ногах умудрился перенести коронавирус. Такое вчера заключение врачи сделали. Бессимптомно.

Как я и говорил, 97% населения у нас переносят эту заразу бессимптомно. Слава богу, что мне удалось попасть в эту когорту бессимптомных.