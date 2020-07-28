Прямой эфир

Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»

28 июля 2020 17:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За месяц Президент проинспектировал элитные части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»-1

Вывод Александр Лукашенко делает уже в расположении спецназа внутренних войск в Уручье. В аудитории – генералитет и офицеры, которые отвечают за обеспечение национальной безопасности.

Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы ни в коем случае не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране. Это наша наиважнейшая и первейшая задача. Вопрос выборов президента – это вопрос второстепенный. Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну (далее читайте здесь).

Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»-7

Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»-9

Читайте также:

Александр Лукашенко: «На ногах умудрился перенести коронавирус. Такое заключение врачи сделали»

Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье

Александр Лукашенко: «Мы через призму коронавируса и этой политической пандемии очень хорошо видим, кто чего стоит»

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?
28 июля 2020 16:54

Выпуск каких препаратов увеличили в Логойске во время пандемии коронавируса?

Александр Лукашенко: «На ногах умудрился перенести коронавирус. Такое заключение врачи сделали»
28 июля 2020 16:47

Александр Лукашенко: «На ногах умудрился перенести коронавирус. Такое заключение врачи сделали»

«Сосны уже не те». Глава администрации Заводского района Минска рассказал, почему меняется микрорайон
28 июля 2020 16:11

«Сосны уже не те». Глава администрации Заводского района Минска рассказал, почему меняется микрорайон