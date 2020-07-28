Александр Лукашенко: «Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну»

Новости Беларуси. За месяц Президент проинспектировал элитные части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. За месяц Президент проинспектировал элитные части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вывод Александр Лукашенко делает уже в расположении спецназа внутренних войск в Уручье. В аудитории – генералитет и офицеры, которые отвечают за обеспечение национальной безопасности.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Больше всего вас и меня должно беспокоить то, чтобы мы ни в коем случае не допустили дестабилизации обстановки в нашей стране. Это наша наиважнейшая и первейшая задача. Вопрос выборов президента – это вопрос второстепенный. Вопрос первейший, наиважнейший – сохранить страну (далее читайте здесь).
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