Александр Лукашенко: «Мы через призму коронавируса и этой политической пандемии очень хорошо видим, кто чего стоит»

Встреча с людьми в погонах проходит без ложных обещаний. Среди приоритетных задач – улучшение демографической ситуации. Поэтому государство всегда будет поощрять многодетные семьи и поддерживать тех, кто служит родине.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я не стану вам рассказывать о квадратных метрах, о денежном довольствии и прочем. Если экономика будет работать не хуже, значит жить будем тоже не хуже. Обещать вам какие-то вертолетные деньги я не стану. Потому что надо же будет потом с вертолета их разбрасывать. У нас нет таких вертолетов и нет вертолетных денег. Но по максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие.

Как я уже сказал, первое место в обеспечении жильем в будущей пятилетке будет обращено: А – многодетным, Б – военнослужащим. Поэтому будем делать все для того, чтобы вы жили не хуже.

Сделаем соответствующие выводы и коррекцию нашей политики в отношении отдельных категорий наших граждан. Предвыборная кампания высветила очень интересные вопросы. И не было бы счастья, да несчастье помогло: мы через призму коронавируса и этой политической пандемии очень хорошо видим, кто чего стоит.