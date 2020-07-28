Александр Лукашенко: «Мы через призму коронавируса и этой политической пандемии очень хорошо видим, кто чего стоит»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 июля посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко о правоохранителях: «Никому не позволено их пинать ногами»
Встреча с людьми в погонах проходит без ложных обещаний. Среди приоритетных задач – улучшение демографической ситуации. Поэтому государство всегда будет поощрять многодетные семьи и поддерживать тех, кто служит родине.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не стану вам рассказывать о квадратных метрах, о денежном довольствии и прочем. Если экономика будет работать не хуже, значит жить будем тоже не хуже. Обещать вам какие-то вертолетные деньги я не стану. Потому что надо же будет потом с вертолета их разбрасывать. У нас нет таких вертолетов и нет вертолетных денег. Но по максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие.
Как я уже сказал, первое место в обеспечении жильем в будущей пятилетке будет обращено: А – многодетным, Б – военнослужащим. Поэтому будем делать все для того, чтобы вы жили не хуже.
Сделаем соответствующие выводы и коррекцию нашей политики в отношении отдельных категорий наших граждан. Предвыборная кампания высветила очень интересные вопросы. И не было бы счастья, да несчастье помогло: мы через призму коронавируса и этой политической пандемии очень хорошо видим, кто чего стоит.
К слову, в части 3214 Президент бывает периодически. В Уручье Александр Лукашенко служил, а уже будучи Президентом вместе с военнослужащими части даже заложил яблоневый сад.
Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье (подробнее здесь).