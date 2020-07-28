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Александр Лукашенко: «Мы через призму коронавируса и этой политической пандемии очень хорошо видим, кто чего стоит»

28 июля 2020 11:22
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 июля посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Александр Лукашенко: «Мы через призму коронавируса и этой политической пандемии очень хорошо видим, кто чего стоит»-1

Встреча с людьми в погонах проходит без ложных обещаний. Среди приоритетных задач – улучшение демографической ситуации. Поэтому государство всегда будет поощрять многодетные семьи и поддерживать тех, кто служит родине.

Александр Лукашенко: «Мы через призму коронавируса и этой политической пандемии очень хорошо видим, кто чего стоит»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я не стану вам рассказывать о квадратных метрах, о денежном довольствии и прочем. Если экономика будет работать не хуже, значит жить будем тоже не хуже. Обещать вам какие-то вертолетные деньги я не стану. Потому что надо же будет потом с вертолета их разбрасывать. У нас нет таких вертолетов и нет вертолетных денег. Но по максимуму будем стараться вас поддержать для того, чтобы у вас было нормальное денежное довольствие.

Как я уже сказал, первое место в обеспечении жильем в будущей пятилетке будет обращено: А – многодетным, Б – военнослужащим. Поэтому будем делать все для того, чтобы вы жили не хуже.

Сделаем соответствующие выводы и коррекцию нашей политики в отношении отдельных категорий наших граждан. Предвыборная кампания высветила очень интересные вопросы. И не было бы счастья, да несчастье помогло: мы через призму коронавируса и этой политической пандемии очень хорошо видим, кто чего стоит.  

Александр Лукашенко: «Мы через призму коронавируса и этой политической пандемии очень хорошо видим, кто чего стоит»-7

К слову, в части 3214 Президент бывает периодически. В Уручье Александр Лукашенко служил, а уже будучи Президентом вместе с военнослужащими части даже заложил яблоневый сад.

Александр Лукашенко: «Мы через призму коронавируса и этой политической пандемии очень хорошо видим, кто чего стоит»-10

Александр Лукашенко: «Мы через призму коронавируса и этой политической пандемии очень хорошо видим, кто чего стоит»-12

Александр Лукашенко: «Мы через призму коронавируса и этой политической пандемии очень хорошо видим, кто чего стоит»-14

Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье (подробнее здесь).

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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