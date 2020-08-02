Андрей Равков: негативные вещи для любого государства проводятся современными технологиями в основном через улицу

Новости Беларуси. Охлаждать пыл «уличных хейтеров» – это лишь одна из задач внутренних войск, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но задача очень важная. Массовые беспорядки – это «троянский конь» современных конфликтов. Поэтому в Беларуси скорректировали законодательство.

Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Негативные вещи для любого государства – это те события, которые современными технологиями проводятся в основном через улицу, в основном через какой-то протест.

Каждая структура, представители которой находятся здесь, в зале, она обязана действовать в рамках законодательной базы, которая есть у нас в государстве.