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Белорусские спортсмены успешно выступают на чемпионате России по лёгкой атлетике

09 августа 2025 17:45
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В Казани подходит к завершению третий соревновательный день чемпионата России по легкой атлетике, в котором принимают участие и белорусские спортсмены, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Владислав Пучко завоевал серебряную награду в метании диска. В своей лучшей попытке он отправил снаряд на 59 метров 77 сантиметров. К сожалению, подобраться к лидеру у земляка не получилось. Победителем в этом виде программы стал Алексей Худяков из Москвы.

Место на пьедестале заняла и наша Екатерина Живаева. В беге на 400 метров она составила достойную конкуренцию хозяйкам турнира и пересекла финишную черту со вторым временем. Как итог – серебряная медаль.

В беге на 400 метров с барьерами у женщин третий результат продемонстрировала Екатерина Беланович. Наша спортсменка стала бронзовым призером соревнований. Ее подруга по команде – Александра Хильманович – заняла пятое место.

В секторе для прыжков в высоту белорусам вновь было что сказать. Елизавете Валуевой в лучшей попытке покорился 1 метр 89 сантиметров, и это итоговая третья позиция. Соревновательная программа продолжится завтра, 10 августа.

# Легкая атлетика

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