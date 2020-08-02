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Сергей Мусиенко об армии: «Программист, айтишник закончил вуз, и он говорит: «Я, наверное, на контракт останусь»

02 августа 2020 19:31
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Новости Беларуси. Всегда мужчина – это прежде всего защитник. Но всегда был важен еще и тыл. Поддержка и помощь гарантируются нашей армией и сейчас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Мусиенко об армии: «Программист, айтишник закончил вуз, и он говорит: «Я, наверное, на контракт останусь»-1

Сергей Мусиенко, эксперт:
Программист, айтишник закончил вуз, и он говорит: «Я, наверное, на контракт останусь. Мне эти деньги… Я понимаю, я приду, может, буду больше получать. Но здесь коллектив. Здесь я чувствую нужным себе и Родине. А здесь я знаю, зачем я живу».

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# Армия Беларуси # общество # Сергей Мусиенко # Фотофакт

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