Сергей Мусиенко об армии: «Программист, айтишник закончил вуз, и он говорит: «Я, наверное, на контракт останусь»

Новости Беларуси. Всегда мужчина – это прежде всего защитник. Но всегда был важен еще и тыл. Поддержка и помощь гарантируются нашей армией и сейчас, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сергей Мусиенко, эксперт:

Программист, айтишник закончил вуз, и он говорит: «Я, наверное, на контракт останусь. Мне эти деньги… Я понимаю, я приду, может, буду больше получать. Но здесь коллектив. Здесь я чувствую нужным себе и Родине. А здесь я знаю, зачем я живу».

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