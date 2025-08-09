Депутат РФ предложил отменить домашние задания для школьников

В связи с перегрузкой школьников председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предлагает обсудить возможность отмены домашнего задания. По его словам, более чем половина из 10 000 комментариев подтвердили чрезмерную академическую нагрузку, достигающую 8-10 часов в день. Об этом пишет ТАСС.

Он заметил, что современные технологии дают возможность школьникам находить готовые ответы, превращая домашнее задание в формальность.

В то же время в общемировой практике домашние работы часто имеют исследовательский и творческий характер, способствуют развитию критического мышления.

«Дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ», – заявил он.

Володин отметил, что решение должно приниматься с учетом мнения родителей, учителей и экспертов, и призвал к открытой дискуссии.

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