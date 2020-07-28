Александр Лукашенко о правоохранителях: «Никому не позволено их пинать ногами»

Новости Беларуси. Никому не позволено пинать ногами правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 28 июля, во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД.
Новости Беларуси. Никому не позволено пинать ногами правоохранителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня, 28 июля, во время посещения войсковой части 3214 внутренних войск МВД.
Здесь базируется бригада спецназа. Это элитная рота и главный резерв структуры. Каждый боец подразделения – важная часть большого и серьезного механизма. Ему под силу выполнение любых задач в любой обстановке.
Первым делом, на что обратил внимание Президент, – вопрос отношения граждан к правоохранителям. Главнокомандующий прокомментировал кадры одной из уличных акций в Минске, где люди нападали на милицию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот этого вы не должны допускать. Ребята должны понимать, что они в своем доме и никому не позволено их пинать ногами. Ни в коем случае на провокации не идти, но ни в коем случае не обижать ребят. А то мы скоро допрыгаемся, как в детском саду будем с ними нянчиться.
Глава государства ознакомился с образцами военной техники, имеющейся на вооружении внутренних войск и ОМОНа. Среди экспонатов – спецавтомобили «Волат», «Лис», «Хищник» и последняя разработка – «Практик».
Такая техника предназначена для защиты личного состава от огнестрельного оружия и взрывных устройств при выполнении служебно-боевых задач. Специальная лестница машины раскладывается в высоту до 3 этажа, в случае необходимости конструкция разбирается за 15 минут.
Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье
После осмотра техники Президент направился на плац войсковой части, где силовики провели тактико-специальное занятие.