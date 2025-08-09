Пустовой: сейчас любой цивилизационный конфликт – это борьба за смыслы

Мобилизация в Беларуси. Time Первого – удары по самолюбию американцев. И кулуары интервью главному политическому изданию США. Время авторской журналистики. Евгений Пустовой и его «Политика без галстуков и купюр» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо нас заставлять мобилизовываться. Это 150 миллионов человек, не надо, чтобы они мобилизовывались. И у нас может случиться так, что мобилизация произойдет, это самое главное, не только в экономике, но в наших головах. Если так произойдет – все.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Мобилизация! Мобилизация? Мобилизация… Этот фрагмент всколыхнул европейскую общественность. Жители Польши и Германии реально верили в то, что 8 августа Лукашенко поставит белорусов под ружье. Моих знакомых отговаривали ехать в Беларусь. Мобилизация же! Ну, ладно европейцы, они такие… Доверчивые. Толерантные. Верят даже в десятки полов, но ведь эту истерику затеяли оппоненты власти. И ведь не покраснеют даже. Вот ценность их информации. И не в том беда, что они продолжают лгать и нагнетать, а в том, что мы безрассудно будем верить и лайкать. Мы ведь-то сейчас реальность оцениваем сквозь призму виртуальных фейков. О Главном. Первом и смыслах. «Политика без галстуков и купюр». Пустовой на СТВ. Очень важная деталь – яркий, как и все интервью, фрагмент про мобилизацию. Внутреннюю и смысловую. А не военную. Тут Хренин один не справится. Надо и митрополита Вениамина подключать, и весь цвет медийного и культурного управленческого пула Беларуси. Так вот, про мобилизацию Первый сказал в конце июля. Это был день интервью для самого солидного планетарного издания в мире политики. Американскую Time с утренним кофе подают президентам и самым влиятельным особам мира. Саймон Шустер – известный журналист и писатель. С главой нашего государства встретился еще 25 июля, однако название СМИ, а также имя интервьюера не раскрывались до последнего. Такова была просьба самого журнала, чтобы сохранить интригу и эксклюзивность материала. Мне это понятно. Мне не понятно другое, почему информационные оппоненты Беларуси как сводный хор начали пугать нас и весь мир мобилизацией, именно говоря про дату 8 августа. Скорее всего, исполняли заказ. Именно в день появления Лукашенко на обложке Time. А это говорит об одном: о целенаправленной информационной операции. Вот и все, что надо знать о честности тех, кто пытается такими казаться. «Это было колоритно» – Саймон Шустер рассказал, как добирался в Беларусь.

Евгений Пустовой:

Но они написали как им выгоднее. Дорога к миру, интересы стран? Да вы что! Это просто формирование общественного мейнстрима. Что политики ЕС хотят оставить будущему поколению? Ответил Косыгин. У всего есть предел. У развития цивилизации, у экономики, у промышленного потенциала. А еще есть предел терпения. Природа показывает – устает от нашего невероятного потребительства. Беларусь еще в щадящем режиме получает такие «сигналы». Меняется и обычный, и политический климат. К стандартному желанию властвовать, управлять рабами и за счет нас развиваться – стандартный образ жизни западной ойкумены. Но есть и совсем новый, небывалый до того подход, философы и эксперты коллективного Запада называют это новыми нормальностями, для нас это дикость. Речь ведь не только о двойных стандартах, речь об изменении природы человека. Поэтому сейчас любой цивилизационный конфликт – не просто борьба за территории, ресурсы, пути сообщений или утверждение своих высокодержавных амбиций. Сейчас это борьба за смыслы, за право сохранить свою мировоззренческую позицию, а значит, свою цивилизацию, себя, а в глобальном смысле – исконное и истинное человеческое лицо. В борьбу интересов цивилизаций всецело вовлечен наш регион. Географическое положение такое. Между наковальней и молотом. Страны Прибалтики, Украины и наша Беларусь – это граница между русским и западным миром. Причем и реальность такова, что в нашей стране присутствуют элементы обеих цивилизаций. А смыслы рафинированного белорусского мира только создаем.