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Андрей Равков: каждая структура обязана действовать в рамках законодательной базы, которая есть у нас в государстве

28 июля 2020 13:38
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 июля посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко: «Система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа»

Андрей Равков: каждая структура обязана действовать в рамках законодательной базы, которая есть у нас в государстве-1

На встрече с активом в погонах речь идет и о прошлом, и о настоящем, вызовах современности. Они зачастую ближе, чем кажется, подчеркивает госсекретарь Андрей Равков.

Андрей Равков: каждая структура обязана действовать в рамках законодательной базы, которая есть у нас в государстве-4

Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В рамках противодействия всем этим негативным процессам в той или иной степени каждая структура, представители которой находятся здесь, в зале, обязана действовать в рамках законодательной базы, которая есть у нас в государстве. Она разработана абсолютно для всех случаев, тем более она учитывает все те риски, вызовы и угрозы, которые сегодня существуют в мире.

Потому что все эти риски, вызовы и угрозы, всю эту классификацию внутригосударственных противоречий, вооруженных конфликтов различного типа, различного масштаба, вплоть до крупномасштабной войны – всё это в результате анализа определено, сформулировано, внесено в нынешнюю действующую, принятую в 2018 году, Военную доктрину Республики Беларусь.

Андрей Равков: каждая структура обязана действовать в рамках законодательной базы, которая есть у нас в государстве-7

К слову, в части 3214 Президент бывает периодически. В Уручье Александр Лукашенко служил, а уже будучи Президентом вместе с военнослужащими части даже заложил яблоневый сад.

Андрей Равков: каждая структура обязана действовать в рамках законодательной базы, которая есть у нас в государстве-10

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# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Андрей Равков # Фотофакт

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