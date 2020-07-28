Андрей Равков: каждая структура обязана действовать в рамках законодательной базы, которая есть у нас в государстве

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 июля посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко: «Система нашей национальной безопасности создана усилиями всего нашего народа»
На встрече с активом в погонах речь идет и о прошлом, и о настоящем, вызовах современности. Они зачастую ближе, чем кажется, подчеркивает госсекретарь Андрей Равков.
Андрей Равков, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
В рамках противодействия всем этим негативным процессам в той или иной степени каждая структура, представители которой находятся здесь, в зале, обязана действовать в рамках законодательной базы, которая есть у нас в государстве. Она разработана абсолютно для всех случаев, тем более она учитывает все те риски, вызовы и угрозы, которые сегодня существуют в мире.
Потому что все эти риски, вызовы и угрозы, всю эту классификацию внутригосударственных противоречий, вооруженных конфликтов различного типа, различного масштаба, вплоть до крупномасштабной войны – всё это в результате анализа определено, сформулировано, внесено в нынешнюю действующую, принятую в 2018 году, Военную доктрину Республики Беларусь.
К слову, в части 3214 Президент бывает периодически. В Уручье Александр Лукашенко служил, а уже будучи Президентом вместе с военнослужащими части даже заложил яблоневый сад.