Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 июля посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 июля посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь базируется бригада спецназа. Это элитная рота и главный резерв структуры. Каждый боец подразделения – важная часть большого и серьезного механизма. Ему под силу выполнение любых задач в любой обстановке.
Александр Лукашенко о правоохранителях: «Никому не позволено их пинать ногами»
Президент побывал сегодня и в новом общежитии. В 9-этажном здании 142 квартиры – однокомнатные и двухкомнатные, с необходимой мебелью.
Здесь будут жить более 300 военнослужащих Минского гарнизона на время прохождения службы по контракту во внутренних войсках.
Построили здание буквально за год. Заселять новых жильцов в общежитие планируют уже в августе.
Здесь же затронули и тему жилищных условий внутренних войск МВД. За последние пять лет с использованием господдержки по всей стране построено порядка 500 квартир. Большая часть из них в Минске. А по государственной инвестпрограмме (речь об арендном жилье) цифра близка к 350 квартирам. И здесь в лидерах Гродненская область.