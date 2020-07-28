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Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье

28 июля 2020 10:33
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 июля посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье-1

Здесь базируется бригада спецназа. Это элитная рота и главный резерв структуры. Каждый боец подразделения – важная часть большого и серьезного механизма. Ему под силу выполнение любых задач в любой обстановке.

Александр Лукашенко о правоохранителях: «Никому не позволено их пинать ногами»

Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье-4

Президент побывал сегодня и в новом общежитии. В 9-этажном здании 142 квартиры – однокомнатные и двухкомнатные, с необходимой мебелью.

Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье-7

Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье-9

Здесь будут жить более 300 военнослужащих Минского гарнизона на время прохождения службы по контракту во внутренних войсках.

Построили здание буквально за год. Заселять новых жильцов в общежитие планируют уже в августе.

Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье-12

Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье-14

Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье-16

Здесь же затронули и тему жилищных условий внутренних войск МВД. За последние пять лет с использованием господдержки по всей стране построено порядка 500 квартир. Большая часть из них в Минске. А по государственной инвестпрограмме (речь об арендном жилье) цифра близка к 350 квартирам. И здесь в лидерах Гродненская область.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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