Президент Беларуси побывал в новом общежитии для военнослужащих внутренних войск в Уручье

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 28 июля посетил войсковую часть 3214 внутренних войск МВД, которая базируется в Уручье в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь базируется бригада спецназа. Это элитная рота и главный резерв структуры. Каждый боец подразделения – важная часть большого и серьезного механизма. Ему под силу выполнение любых задач в любой обстановке. Александр Лукашенко о правоохранителях: «Никому не позволено их пинать ногами»

Президент побывал сегодня и в новом общежитии. В 9-этажном здании 142 квартиры – однокомнатные и двухкомнатные, с необходимой мебелью.

Здесь будут жить более 300 военнослужащих Минского гарнизона на время прохождения службы по контракту во внутренних войсках. Построили здание буквально за год. Заселять новых жильцов в общежитие планируют уже в августе.