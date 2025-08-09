Скандально известный актер Панин больше не числится в розыске СБУ

В 2015 году актер Алексей Панин, которого Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск, больше не числился таковым. Об этом сообщает РИА Новости.

В 2015 году было начато расследование по факту посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В том же году руководитель Главного следственного управления СБУ Василий Вовк сообщил, что Панин и певица Юлия Чичерина объявлены в розыск.

В настоящее время в розыске СБУ числится только Юлия Чичерина, которая была объявлена в розыск в 2022 году. Об Алексее Панине, который после начала спецоперации покинул Россию, информации нет.

В октябре 2022 года Панин на своем Telegram-канале разместил сообщения, оправдывающие и одобряющие теракт на Крымском мосту. За это в 2024 году Второй Западный окружной военный суд заочно осудил его на шесть лет лишения свободы. Ему также запретили администрировать Интернет-ресурсы в течение трех лет.

Кроме того, Панин был заочно арестован в России и объявлен в международный розыск.

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